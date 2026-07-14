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eurointegration.com.ua logoeurointegration
14 Iulie 2026, 20:49
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Organismul aviatic al UE reinstaurează avertizarea pentru zborurile din Orientul Mijlociu

Agenția pentru Siguranța Aviației a Uniunii Europene (AESA) a reinstituit și înăsprit marți, 14 iulie, avertizarea pentru companiile aeriene care operează zboruri în Orientul Mijlociu.

Organismul aviatic al UE reinstaurează avertizarea pentru zborurile din Orientul Mijlociu.
Organismul aviatic al UE reinstaurează avertizarea pentru zborurile din Orientul Mijlociu.

EASA a îndemnat aviația UE să evite spațiul aerian al Bahrainului, Kuweitului, Qatarului, Emiratelor Arabe Unite și deasupra Golfului Oman din cauza unei noi escaladări a conflictului dintre SUA și Iran, transmite eurointegration.com.ua.

Acum o săptămână, EASA a retras avertizarea anterioară după o scădere temporară a tensiunii în regiune, ca urmare a unui armistițiu temporar între Teheran și Washington, încheiat luna trecută.

În acea avertizare, companiilor aeriene li se recomanda să fie prudente când efectuează zboruri în spațiul aerian al acestor țări, precum și al Israelului, Iordaniei, Omanului și Arabiei Saudite.

Noul avertisment, mai restrictiv, este valabil până pe 29 iulie.

„Prezența unor mari obiective militare americane în regiune crește probabilitatea ca statele vizate de acest buletin informativ privind zonele de conflict să fie supuse unor atacuri directe cu rachete și drone din partea Iranului”, notează EASA.

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