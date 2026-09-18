ONU: Până în 2030, numărul persoanelor care suferă de foame ar putea ajunge la 520 de milioane.

Numărul persoanelor care se confruntă cu foamete cronică pe planetă ar putea crește până la 510–520 de milioane până în 2030.

Principalul catalizator al deteriorării situației umanitare la nivel mondial a devenit conflictul prelungit din Orientul Mijlociu.

Se semnalează o criză în Strâmtoarea Ormuz, care a dus la creșterea prețurilor la resursele energetice și la îngrășăminte, iar, prin acestea, la inflația alimentară, scrie who.int.

Prin comparație: înainte de începutul conflictului se prognozau 503 milioane de persoane afectate de foamete. Astfel, criza din Orientul Mijlociu poate „da înapoi” progresele în combaterea foametei realizate în ultimii ani. Totodată, numărul persoanelor subalimentate la nivel mondial, potrivit prognozelor, va scădea cu 20%.

ONU subliniază separat că prognoza publicată – de la 510 la 520 de milioane de persoane afectate de foamete – este moderat pesimistă. La elaborarea acesteia, analiștii FAO au luat în calcul doar consecințele conflictului din Orientul Mijlociu. Prognoza nu ia în considerare riscuri suplimentare, care ar putea agrava și mai mult situația.

În realitate, situația poate fi influențată și de alți factori nefavorabili, inclusiv noi valuri de fenomene meteorologice extreme, secete și inundații, care pot submina și mai mult reziliența sistemului agricol mondial. Printre acestea se numără El Niño în anii 2026–2027, precum și reducerea asistenței oficiale pentru dezvoltare și a finanțării umanitare.

În pofida prognozei alarmante, foametea la nivel global scade pentru al treilea an consecutiv. În 2025, aproximativ 645 de milioane de persoane (7,8% din populația lumii) s-au confruntat cu problema foametei — cu aproape 14 milioane mai puțin decât cu un an înainte și cu 43 de milioane mai puțin decât în anul de vârf 2022. Totuși, redresarea este extrem de neuniformă: Africa rămâne regiunea cu cel mai mare număr absolut de persoane afectate de foamete — aproximativ 309 milioane de oameni.