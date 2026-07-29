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29 Iulie 2026, 11:38
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ONU: Lumea se confruntă cu o nouă epidemie de HIV din cauza reducerii finanțării

Reducerea finanțării programelor de combatere a HIV amenință lumea cu o nouă epidemie. Despre aceasta se menționează într-un nou raport al Programului comun al ONU pentru HIV/SIDA (UNAIDS).

ONU: Lumea este amenințată de o nouă epidemie de HIV din cauza reducerii finanțării.
ONU: Lumea este amenințată de o nouă epidemie de HIV din cauza reducerii finanțării.

Ajutorul internațional pentru obiectivele de dezvoltare în 2025 a scăzut cu un record de 23%, iar finanțarea netă internațională a programelor pentru HIV a scăzut cu 18% — de la 8,8 miliarde de dolari la 7,3 miliarde de dolari (minim aproape în 20 de ani). Aceasta a creat un deficit de resurse în țările sărace, unde până la 90% din programele de prevenire depindeau de fonduri externe. În unele țări, finanțarea pentru achiziționarea prezervativelor și lucrul cu grupurile de risc a scăzut cu 50–85%, scrie unaids.org.

Deși indicatorii noilor infecții și decese rămân aproape de minimul ultimilor 30 de ani, situația este încă extrem de instabilă, au declarat reprezentanții ONU. În 2025, 1,2 milioane de persoane s-au infectat cu HIV, iar 570.000 au murit din cauza bolilor asociate SIDA. Din cei 41 de milioane de oameni cu HIV, aproximativ 9 milioane nu primesc terapie. Fără măsuri urgente, până în 2030 numărul noilor cazuri de infecție ar putea depăși 3 milioane.

Totodată, ONU afirmă că victoria asupra SIDA până în 2030 este încă posibilă. Știința a făcut progrese revoluționare în prevenire, însă problema principală rămâne costul ridicat și lipsa fondurilor în țările sărace.

Șefa UNAIDS, Winnie Byanyima, a declarat că „epoca ajutorului internațional obligatoriu s-a încheiat” și a făcut apel la restructurarea datoriilor țărilor în curs de dezvoltare, pentru ca acestea să poată investi independent în sănătate.

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