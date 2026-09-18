ONU: Atacul SUA asupra unei școli din Iran ar putea fi calificat drept o crimă de război

Una dintre lovituri a nimerit pe 28 februarie o școală primară din Minab, unde, potrivit autorităților iraniene, au murit 156 de persoane, inclusiv 120 de copii și 26 de profesori.

O anchetă a ONU a ajuns la concluzia că două lovituri ale SUA asupra Iranului, la începutul războiului, ar fi putut constitui crime de război, a comunicat organizația într-un raport.

Această lovitură este unul dintre cele mai mari incidente cu victime în rândul populației civile din istoria militară recentă a SUA. Anchetatorii au examinat, de asemenea, lovitura efectuată în aceeași zi asupra unui centru sportiv și unei zone rezidențiale din Lamerde, unde au murit 22 de civili.

ONU a declarat că, în ambele cazuri, există motive să se creadă că SUA au comis o crimă de război, efectuând „lovituri nediscriminatorii”. Departamentul de Stat al SUA a calificat raportul drept necredibil, într-un comentariu pentru CNN, iar Pentagonul a refuzat să comenteze, menționând că propria anchetă privind incidentele este încă în desfășurare. Potrivit surselor CNN, școala ar fi putut fi lovită din greșeală din cauza unor date de informații învechite, în timpul unui atac asupra unei baze navale din apropiere.

Raportul ONU a fost elaborat de un grup de anchetatori independenți, care au analizat imagini din satelit, înregistrări video și fotografii, au realizat interviuri și au luat în considerare opiniile experților. Concluziile lor vor fi prezentate Consiliului ONU pentru Drepturile Omului.