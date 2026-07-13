ONU a condamnat ideea lui Trump de a impune taxe pentru trecerea prin Strâmtoarea Ormuz.

Organizația Maritimă Internațională a ONU (IMO) s-a pronunțat împotriva perceperii taxelor pentru trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

IMO așteaptă clarificări după declarația președintelui SUA, Donald Trump, privind introducerea unei taxe de 20% din valoarea tuturor mărfurilor transportate prin coridorul maritim, transmite reuters.com.

„Am fost întotdeauna consecvenți în poziția noastră privind taxele: IMO se opune ferm perceperii unor taxe pentru trecerea prin strâmtorile utilizate pentru navigația internațională. Nu există nicio bază legală pentru introducerea unor taxe obligatorii doar pentru tranzitul printr-o strâmtoare”, a declarat un reprezentant al IMO.

Pe 13 iulie, Donald Trump a anunțat preluarea controlului asupra Strâmtorii Ormuz și reluarea blocadei maritime a porturilor iraniene. Taxa de 20% a numit-o o compensație pentru asigurarea trecerii în siguranță a navelor. Autoritățile din Iran au promis să nu permită trecerea Strâmtorii Ormuz sub controlul SUA.