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13 Iulie 2026, 23:58
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ONU a condamnat ideea lui Trump de a impune taxe pentru trecerea prin Strâmtoarea Ormuz

Organizația Maritimă Internațională a ONU (IMO) s-a pronunțat împotriva perceperii taxelor pentru trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

ONU a condamnat ideea lui Trump de a impune taxe pentru trecerea prin Strâmtoarea Ormuz.
ONU a condamnat ideea lui Trump de a impune taxe pentru trecerea prin Strâmtoarea Ormuz.

IMO așteaptă clarificări după declarația președintelui SUA, Donald Trump, privind introducerea unei taxe de 20% din valoarea tuturor mărfurilor transportate prin coridorul maritim, transmite reuters.com.

„Am fost întotdeauna consecvenți în poziția noastră privind taxele: IMO se opune ferm perceperii unor taxe pentru trecerea prin strâmtorile utilizate pentru navigația internațională. Nu există nicio bază legală pentru introducerea unor taxe obligatorii doar pentru tranzitul printr-o strâmtoare”, a declarat un reprezentant al IMO.

Pe 13 iulie, Donald Trump a anunțat preluarea controlului asupra Strâmtorii Ormuz și reluarea blocadei maritime a porturilor iraniene. Taxa de 20% a numit-o o compensație pentru asigurarea trecerii în siguranță a navelor. Autoritățile din Iran au promis să nu permită trecerea Strâmtorii Ormuz sub controlul SUA.

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