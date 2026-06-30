OMS: Valul actual de căldură din Europa este doar o repetiție

Iunie a fost una dintre cele mai călduroase luni din istoria observațiilor în Europa. În mai multe țări, temperatura a atins valori record, ceea ce a dus la creșterea numărului de decese cauzate de căldură.

Și acesta este doar începutul. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că verile următoare vor fi și mai grele, transmite euronews.com.

„Această căldură este doar o repetiție”, a declarat doctorul Hans Henri Kluge, directorul Biroului Regional European al OMS.

Potrivit acestuia, Europa se încălzește de peste două ori mai rapid decât media globală, iar căldura anormală nu mai este un caz izolat. Sunt crize repetate, care devin tot mai frecvente, puternice și prelungite.

În ultima lună, în Franța, de la 24 iunie, au fost înregistrate peste 1.000 de decese, majoritatea în rândul persoanelor de 65 de ani și peste, iar numărul apelurilor la serviciile de urgență în unele orașe a crescut cu până la 50%.

Sistemul spaniol de monitorizare a mortalității a estimat deja excesul de decese din iunie legate de căldură la 892 de cazuri.

Kluge a avertizat că pentru fiecare vară la care nu reușim să ne pregătim, plătim cu vieți omenești.

Totuși, conform datelor OMS, nu totul este atât de rău. Organizația subliniază că prevenția funcționează cu adevărat.

Potrivit șefului Biroului European al OMS, estimările arată că, fără măsurile deja existente de adaptare la căldură, numărul de decese legate de temperaturile ridicate în Europa în 2023 ar fi fost cu aproximativ 80% mai mare. În grupa de vârstă de 80 de ani și peste, mortalitatea ar fi putut fi de două ori mai mare.

„Planurile de acțiune în condiții de căldură, sistemele de avertizare timpurie, spațiile răcoroase, ajutorul pentru persoanele vulnerabile – acestea nu sunt exerciții birocratice. Ele salvează deja vieți. Avem nevoie de mai multe astfel de măsuri în întreaga Regiune Europeană a OMS”, a adăugat Kluge.

Conform Organizației Meteorologice Mondiale, valul de căldură până la 30 iunie ar trebui să se extindă pe o mare parte a Europei de Vest, Centrale și de Sud, precum și pe Balcani.