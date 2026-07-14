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14 Iulie 2026, 23:18
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OMS: Numărul persoanelor infectate cu virusul Ebola este de 2–4 ori mai mare decât cel cunoscut de medici

Organizația Mondială a Sănătății a declarat că numărul persoanelor infectate cu virusul Ebola în Congo ar putea fi de 2-4 ori mai mare decât cel raportat de lucrătorii medicali și autorități.

OMS: Numărul persoanelor infectate cu virusul Ebola este de 2–4 ori mai mare decât cel cunoscut de medici.
OMS: Numărul persoanelor infectate cu virusul Ebola este de 2–4 ori mai mare decât cel cunoscut de medici.

Despre acest lucru a declarat directorul OMS pentru situații de urgență, Chikwe Ihekweazu, într-o conferință de presă la Geneva, după întoarcerea din zona de criză, transmite spiegel.de.

În prezent, conform datelor oficiale ale guvernului din Congo, numărul persoanelor infectate este de 1.963, iar 719 au decedat. În majoritatea cazurilor, bolnavii mor acasă, nu în spital, ceea ce crește riscul de infectare pentru rudele lor. Patru din cinci persoane nou infectate nu figurau în listele de contacte ale celor anterior infectați, ceea ce indică existența unor lanțuri de transmitere neidentificate.

Potrivit lui Ihekweazu, în centrele specializate de tratament există aproape 800 de paturi și 14 laboratoare capabile să analizeze rapid probele. Totuși, el a spus că organizația a primit până acum doar 40% din cei 115 milioane de dolari necesari pentru a combate focarul bolii.

În același timp, compania Gilead Sciences a anunțat recrutarea participanților pentru un studiu clinic al medicamentului antiviral experimental obeldesivir, care ar trebui să asigure profilaxia post-contact împotriva tulpinii Bundibugyo. Testele sunt organizate de Institutul Național de Cercetări Biomedicale din Congo și centrul francez pentru studiul noilor boli infecțioase ANRS, cu sprijinul organizațiilor umanitare precum Alliance for International Medical Action (ALIMA) și „Medici fără Frontiere”.

În studiu se preconizează recrutarea a aproximativ 1.000 de persoane cu vârsta de peste 12 ani, care în ultimele cinci zile au avut un risc ridicat de contact cu un bolnav, dar nu s-au îmbolnăvit. Acestora li se va administra medicamentul și se va evalua în ce măsură acesta reduce riscul de dezvoltare a bolii după contactul cu virusul.

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