OMS: Europa nu este suficient pregătită pentru valurile extreme de căldură.

Un nou val de căldură se formează deja deasupra Atlanticului. În Portugalia și în sudul Spaniei, săptămâna aceasta sunt așteptate temperaturi de până la 43 °C.

Totodată, Franța și țările Benelux se pregătesc pentru o nouă creștere a temperaturilor.

În unele regiuni din Asia Centrală, termometrele indică de asemenea 40 °C, transmite euronews.com.

Dar Europa nu este pregătită pentru aceasta, a avertizat marți într-o declarație directorul regional al Biroului European al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Hans Kluge.

Potrivit acestuia, chiar și jumătate dintre țările din Regiunea Europeană nu au planuri pentru reducerea riscurilor asupra sănătății în cazul caniculei – Planuri Naționale de Acțiune privind căldura, așa cum le numește OMS.

Șeful Biroului European al OMS a subliniat că fiecare țară trebuie să aibă astfel de planuri, care să includă avertizări meteorologice timpurii, lucrul cu grupurile vulnerabile și coordonarea între serviciile de sănătate, protecția muncii, asistența socială, agențiile locative și autoritățile de urbanism.

„În țările unde aceste planuri funcționează bine, se știe din timp cine este responsabil pentru ce, care grupuri de populație sunt cele mai expuse și la ce praguri de temperatură se activează diferite niveluri de reacție”, a spus Kluge, adăugând că această claritate înainte de sosirea căldurii devine factorul salvator care diferențiază o reacție bine organizată de una întârziată și haotică.

„În prezent, lucrăm pe două direcții”, a menționat el. „Să corectăm ceea ce nu a funcționat în săptămânile trecute, înainte de următorul val de căldură, și să construim sisteme de sănătate care nu doar reacționează la căldura extremă, ci sunt pregătite din timp pentru aceasta”.

Datele preliminare din țările Europei de Vest indică peste 4.000 de decese suplimentare, deoarece căldura record din iunie a suprasolicitat sistemele de sănătate.

Pentru a preveni repetarea unui astfel de scenariu, Kluge a convocat o reuniune de urgență privind căldura extremă cu participarea reprezentanților a 41 de țări europene, Comisiei Europene și organizațiilor publice, pentru a analiza lecțiile învățate din valul anterior de căldură.

Șeful Biroului European al OMS a apreciat inițiative precum sistemul de monitorizare a mortalității din Italia, strategia de comunicare a Spaniei în mass-media și planul actualizat de acțiune în caz de căldură din Austria.

„Aceste exemple sunt importante pentru că pot fi replicate”, a spus Kluge, subliniind că instrumentele necesare există deja. „Când planurile sunt elaborate și exersate înainte de criză, ele salvează vieți”, a adăugat el.