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euronews.com logoeuronews
8 Iunie 2026, 07:09
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Omizi otrăvitoare atacă cartierele rezidențiale din Berlin: Vârstnicii se tem să iasă afară

Omizi otrăvitoare au invadat cartierele rezidențiale din Berlin. Serviciile sanitare nu intervin, iar locuitorii sunt nevoiți să ia situația în propriile mâini.

Omizi otrăvitoare atacă cartierele rezidențiale din Berlin: Vârstnicii se tem să iasă afară.
Omizi otrăvitoare atacă cartierele rezidențiale din Berlin: Vârstnicii se tem să iasă afară.

În unele cartiere din Berlin, omizile de stejar s-au răspândit masiv. Din acest motiv, obiectivele sportive și zonele verzi din Charlottenburg-Wilmersdorf sunt închise, scrie euronews.com.

Cei mai afectați sunt locuitorii din Jungfernheide. Aici, firele de păr ale omizilor au acoperit deja tocurile ușilor, mașinile, fațadele caselor și chiar stâlpii de iluminat – un adevărat coșmar pentru oameni.

Persoanele în vârstă se tem deja să iasă din casă, a declarat deputatul consiliului raional Nico Kaufmann (SPD). Copiii sunt plini de bășici. Locuitorii spun că reușesc să treacă ziua doar cu ajutorul pastilelor cu cortizon, se menționează în relatări.

Pericolul vine de la firele minuscule și iritante ale omizilor de stejar. Aceste fire conțin proteina taumetopoein. Ele se desprind ușor și sunt purtate de vânt. Firele sunt extrem de mici, au cârlige și, la contact, pătrund în piele, ochi sau căile respiratorii. Acolo provoacă iritații mecanice și reacții alergice: mâncărimi puternice, erupții cutanate, conjunctivită sau dificultăți de respirație. Problema majoră este că firele rămân active mult timp chiar și după ce omizile părăsesc cuiburile vechi, continuând să reprezinte un pericol.

Serviciile sanitare nu intervin, deoarece omizile nu sunt considerate dăunători clasici, cum ar fi șobolanii. În plus, autoritatea pentru protecția plantelor interzice utilizarea biocidelor împotriva lor. Ca urmare, anul trecut, practic, s-a ratat momentul când omizile puteau fi controlate la timp.

Locuitorii au lansat acum o petiție. Ei cer adoptarea unui plan obligatoriu de protecție pentru Jungfernheide și pentru întreg Berlinul.

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