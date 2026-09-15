Oligarhul rus Kremlev a plătit o parte din nunta fiului lui Trump

Oficialul sportiv rus și oligarhul Umar Kremlev a finanțat închirierea unei insule private pentru organizarea nunții lui Donald Trump Jr., se arată într-o investigație ProPublica. Acolo a sosit cu avionul un grup mare de ruși.

Funcționarul sportiv rus, președintele Asociației Internaționale de Box (IBA), Umar Kremlev, a achitat o parte din cheltuielile pentru nunta lui Donald Trump Jr. din Bahamas. Acest lucru este menționat într-o investigație a platformei ProPublica, publicată luni, 14 septembrie, scrie dw.com.

Potrivit acesteia, Kremlev, apropiat de președintele rus Vladimir Putin, a acoperit cheltuielile pentru focurile de artificii și închirierea uneia dintre insulele private, unde în mai 2026 au avut loc festivitățile de nuntă ale fiului cel mare al președintelui SUA și ale modelului Bettina Anderson. La ceremonie au participat circa 50 de invitați, printre care un alt fiu al șefului Casei Albe, Eric Trump, precum și ginerele acestuia, Jared Kushner, numit emisar special al președintelui SUA pentru soluționarea pașnică a conflictului din Ucraina.

Pe lângă șeful IBA, care aproape că nu vorbește engleza, la eveniment a sosit un grup numeros de ruși, notează ProPublica. Printre aceștia, investigația îi menționează pe directorul general adjunct al Grupului de companii ESK, Aleksandr Lagutin, care a activat, printre altele, în sectoarele ruse de apărare și energetic, precum și pe Elena Sobol, „mâna dreaptă” a lui Kremlev în IBA.

Potrivit ProPublica, plăți de câteva sute de mii de dolari au fost efectuate de o organizație din Dubai, pe care asociația de box IBA o utilizează pentru operațiunile sale financiare.

Trump Jr. a confirmat rolul lui Kremlev în plata nunții

Donald Trump Jr. nu ascunde informațiile privind finanțarea nunții. Reprezentantul său a declarat că Kremlev este un prieten personal al fiului președintelui SUA și că între ei nu există relații de afaceri. După publicarea investigației ProPublica, Donald Trump Jr. și Bettina Trump au confirmat rolul lui Umar Kremlev în achitarea festivității. „Dragul nostru prieten Umar a organizat foarte generos pentru noi două seri incredibile de celebrare”, se spune în declarația lor, publicată pe contul de Instagram al Bettinei Trump. „Din păcate, ceva atât de personal și de plin de bucurie poate fi reinterpretat drept ceva politic sau sinistru doar din cauza identității acestui om sau a locului de unde provine. Prietenia nu trebuie neapărat să aibă un motiv politic”.

Principalul sponsor al asociației de box conduse de Kremlev este concernul de stat rus „Gazprom”. În 2023, Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a exclus IBA de pe lista federațiilor internaționale recunoscute, după ce, în octombrie 2022, IBA le-a permis sportivilor ruși și belaruși să participe la competiții sub drapelele țărilor lor, contrar recomandărilor CIO.

Potrivit unei investigații a publicației „Proiect” din 2024, Umar Kremlev, originar din Tadjikistan, a purtat până în 2010 numele de familie Lutfulloev și a avut două condamnări: pentru extorcare în 2004 și pentru aplicarea de lovituri în 2007.