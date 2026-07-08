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rbc.ua logorbc
8 Iulie 2026, 07:09
28
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Olanda nu va mai furniza arme Ucrainei

Olanda nu mai poate oferi sprijin militar direct Ucrainei, a declarat ministra Apărării, Dilan Yesilgoz-Zegerius.

Olanda nu va mai furniza arme Ucrainei.
Olanda nu va mai furniza arme Ucrainei.

Ea a menționat că va îndemna alte țări să ajute Kievul, dar Olanda a făcut deja tot ce a putut, scrie rbc.ua.

„Noi, ca Olanda, nu mai avem posibilități, deoarece am făcut deja foarte multe”, a spus Yeșilgeze-Zegerius.

La întrebarea despre solicitările Ucrainei pentru rachete destinate sistemelor antiaeriene Patriot, ministrul Apărării al Olandei a subliniat că țara „a atins limitele posibilităților sale”.

Olanda a cheltuit 9,1 miliarde de euro pentru ajutor militar Ucrainei, iar alte 11,6 miliarde de euro sunt planificate pentru cheltuieli. În prezent, țara a alocat 1 miliard de euro pentru programul PURL, prin care aliații europeni plătesc armele americane pentru Kiev.

Reamintim că premierul Poloniei, Donald Tusk, a confirmat transferul către Ucraina a rachetelor pentru sistemele antiaeriene Patriot, care ar trebui să întărească apărarea împotriva atacurilor aeriene rusești.

În același timp, consilierul ministrului Apărării al Ucrainei, Serghei „Flash” Beskrestnov, a declarat că Ucraina încă nu dispune de rachete pentru interceptarea rachetelor balistice rusești.

Potrivit lui, țările vecine cu Rusia se confruntă, de asemenea, cu amenințări din partea acesteia, motiv pentru care încearcă să-și păstreze propriile rezerve de astfel de muniții. În special, acest lucru se referă și la Germania.

Sursă
rbc.ua logorbc
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