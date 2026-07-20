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meduza.io logomeduza
20 Iulie 2026, 14:53
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„Odiseea” a înregistrat încasări de 264 de milioane de dolari în primul weekend

Filmul „Odiseea” a înregistrat cel mai bun start în box office din cariera lui Nolan și a depășit rezultatul „Cavalerului negru: Legenda renaște” (2012), care în primul weekend a încasat 249 de milioane de dolari.

„Odiseea” a înregistrat încasări de 264 de milioane de dolari în primul weekend.
„Odiseea” a înregistrat încasări de 264 de milioane de dolari în primul weekend.

Filmul „Odiseea”, regizat de Christopher Nolan, a încasat în primul weekend la nivel mondial 264,1 milioane de dolari. În SUA și Canada, încasările au fost de 124,5 milioane de dolari, iar în box office-ul internațional – încă 139,6 milioane de dolari, scrie meduza.io.

Producția „Odiseea” a costat 250 de milioane de dolari.

„Odiseea” a fost lansată pe piața internațională pe 16 iulie. Filmul a început să fie difuzat în 73 de țări. Pelicula este bazată pe poezia lui Homer și povestește despre întoarcerea regelui Itacăi, Odiseu, acasă după Războiul Troian.

În „Odiseea” joacă Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o și Charlize Theron.

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