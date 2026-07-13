Occidentul va plăti 23 de trilioane de dolari pentru reducerea dependenței de China.

Renunțarea SUA și a Europei la dependența de China în sectoarele tehnologice și de producție critice va necesita investiții suplimentare de 23,6 trilioane de dolari în următorii 25 de ani.

Potrivit calculelor experților, până în 2050 SUA vor avea nevoie de 13,7 trilioane de dolari, zona euro – 9,1 trilioane de dolari, iar Regatul Unit – 800 de miliarde de dolari. Pentru Uniunea Europeană, subliniază experții, aceasta înseamnă aproape dublarea bugetului anual. Cheltuielile anuale pentru SUA vor fi de aproximativ 550 de miliarde de dolari, scrie ft.com

Totodată, autorii raportului menționează că renunțarea completă la produsele chinezești nu este posibilă. China controlează peste 60% din livrările mondiale de litiu și cobalt și aproximativ 80% din grafit și metale rare.

În plus, produsele chinezești sunt mult mai ieftine (uneori cu 100%), iar înlocuirea lor cu cele locale va accelera inevitabil inflația. În Europa, prețurile în sectoarele cheie pot crește cu 1–2,5%, ceea ce va duce la depășirea țintei de 2% a inflației stabilite de BCE și Banca Angliei. Pe lângă fabrici și infrastructură, vor fi necesare investiții uriașe în formarea personalului și automatizare.

Cel mai realist scenariu, în opinia experților, este „separarea parțială” – investiții selective în cele mai vulnerabile segmente, pentru a evita costuri insuportabile pentru contribuabili și afaceri.