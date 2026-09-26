O sticlă de whisky, scoasă la licitație pentru 3 milioane de dolari.

Casa de licitații Sotheby’s va organiza în octombrie o nouă licitație de băuturi spirtoase. De această dată, la celebra proprietate a brandului Macallan din Scoția.

Licitația este dedicată centenarului lansării whisky-ului din 1926.

Anul 1926 este considerat unul de referință și cel mai căutat din istoria whisky-ului Macallan. În plus, acesta este cel mai vechi vintage al producătorului din întreaga sa istorie.

În ceea ce privește această sticlă, după distilare băutura a fost închisă într-un butoi de stejar în care fusese păstrat sherry, unde a fost maturată până în 1986. După aceasta, whisky-ul a fost îmbuteliat în 40 de sticle. Iar 14 dintre ele au primit eticheta Fine & Rare. Alte 12 au fost decorate de artistul britanic Sir Peter Blake, iar tot atâtea au fost decorate de artistul italian Valerio Adami. Două sticle au rămas fără etichetă. Una dintre ele a fost ulterior pictată manual de artistul irlandez Michael Dillon.

La licitație a ajuns una dintre cele 14 sticle Fine & Rare. Eticheta de pe gâtul acesteia este ușor uzată, iar pe capsulă este lipit un timbru de acciză al Serviciului Fiscal rus.

Inițial, cei de la Macallan nu intenționau să vândă aceste sticle de whisky la licitații. În schimb, ele erau oferite „celor mai buni clienți” ai brandului. Totuși, câteva sticle din această băutură au fost totuși scoase la licitație. Anterior, una dintre cele 40 de sticle a fost vândută la Sotheby’s, în 2023, pentru 2,7 milioane de dolari. Potrivit estimării optimiste a casei de licitații, valoarea actualei sticle ar putea depăși 3 milioane de dolari. Licitația va avea loc pe 9 octombrie, în format online, pe site-ul casei de licitații, precum și la proprietatea Macallan din Speyside.

Un alt lot remarcabil al acestei licitații va fi o versiune specială a The Macallan’s Romantica Collection — cu trei sticle cu etichete realizate de Peter Blake, Valerio Adami și Michael Dillon. Whisky-ul din acestea a fost distilat în 1986 și maturat până în 2026 în butoaie de stejar în care fusese păstrat sherry. În total, au fost lansate două seturi a câte trei sticle fiecare. Unul dintre ele a ajuns la licitație. Celălalt va rămâne în muzeul producătorului de whisky. Casa de licitații estimează setul, amplasat într-un dulap special din stejar cu lucrările artiștilor, la 130 de mii de dolari.