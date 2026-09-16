O procedură de impeachment, inițiată împotriva șefului Pentagonului, Pete Hegseth.

În Camera Reprezentanților SUA a fost inițiată procedura de impeachment împotriva secretarului apărării, Pete Hegseth.

Rezoluția a fost depusă cu titlu prioritar, astfel că Camera Reprezentanților trebuie să o examineze în următoarele zile.

Republicanul Thomas Massie a depus în Camera Reprezentanților SUA articole de impeachment împotriva lui Pete Hegseth, acuzându-l de abuz de funcție în legătură cu războiul din Iran, scrie focus.ua, cu referire la reuters.com.

Hegseth este acuzat de abuz de funcție în legătură cu executarea ordinului de desfășurare a acțiunilor militare împotriva Iranului fără aprobarea Congresului SUA. Camera Reprezentanților urmează să examineze articolele de impeachment împotriva șefului Pentagonului în decurs de două zile legislative.

Agenția relatează că, deocamdată, șansele ca impeachmentul lui Hegseth să fie aprobat sunt reduse. Totuși, acest demers al reprezentantului republican ar putea determina camera să organizeze un vot care s-ar putea dovedi dificil pentru unii dintre colegii săi republicani, care se pregătesc să părăsească Washingtonul înaintea alegerilor intermediare din noiembrie. Massie însuși este cunoscut drept un critic vehement al războiului cu Iranul, precum și un opozant al ajutorului acordat Israelului.

"Prin participarea la acțiuni militare în Iran timp de peste 90 de zile fără autorizarea Congresului, ministrul Hegseth încalcă legea și trebuie tras la răspundere", a declarat Massie.

După cum scrie The Guardian, rezoluția lui Massie enumeră opt posibile încălcări ale Constituției de către Hegseth. Pe lângă atacul asupra Iranului fără aprobarea Congresului, este vorba și despre ignorarea rezoluției privind competențele de război, aprobată de Camera Reprezentanților și Senatul SUA în iunie, care impune încetarea conflictului.

Rezoluția conține, de asemenea, acuzații la adresa lui Hegseth privind "ignorarea" legilor care ar fi putut reduce la minimum pierderile în rândul populației civile și menționează, în special, atacul SUA asupra unei școli din Minab (Iran), în urma căruia au murit peste 168 de persoane. Șeful Pentagonului mai este acuzat de executarea extrajudiciară a cel puțin 221 de persoane aflate pe nave suspectate de transport de droguri în Marea Caraibilor și în partea estică a Oceanului Pacific.