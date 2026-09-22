O persoană necunoscută a deschis focul în apropierea unei școli din Turcia: Sunt răniți.

În orașul turc Turgutlu, un necunoscut a deschis focul în apropierea Liceului Profesional-Tehnic İnci Üzmez. În urma atacului, au fost răniți elevi.

Potrivit datelor preliminare, focurile de armă au fost trase astăzi, în jurul orei opt dimineața. Din motive necunoscute, un bărbat a început să tragă la întâmplare în apropierea unei școli, după care a fugit pe jos, scrie tvrain.tv, cu referire la haber7.com.

La fața locului au ajuns polițiștii și medicii. Poliția îl caută pe atacator. Numărul victimelor și gravitatea rănilor acestora nu au fost deocamdată precizate.