O persoană din Franța infectată cu virusul Ebola s-a vindecat cu succes.

În Franța a fost anunțată vindecarea cu succes a primului și singurului pacient infectat cu virusul Ebola, un medic revenit din Congo, unde participase la o misiune umanitară.

Despre acest lucru relatează BFMTV, scrie eurointegration.com.ua.

La 4 iulie, ministrul Sănătății, Stefania Rist, a anunțat că primul pacient cu virusul Ebola din Franța, un medic care a participat la o misiune umanitară în Congo, s-a vindecat și a fost externat din spital, unde a fost tratat.

Confirmarea bolii la sfârșitul lunii iunie a fost primul caz de acest fel pe teritoriul Franței în timpul actualului focar de Ebola din Congo și în general.

Cinci persoane care au intrat în contact cu medicul la bordul avionului, unde acesta a simțit pentru prima dată simptomele bolii, au fost plasate în carantină.

În 2014, în Franța au fost aduși pentru tratament doi pacienți bolnavi, dar diagnosticul a fost stabilit în afara țării.

Specialiștii în sănătate consideră că riscul răspândirii epidemiei de Ebola dincolo de zona focarului din Congo este redus, deoarece virusul nu este foarte contagios.

Reamintim că în mai, în centrul atenției a fost un vas de croazieră olandez, pe care, în drum spre America de Sud, a izbucnit un focar de hantavirus. La bordul navei se aflau, printre alții, și ucraineni.