O persoană a murit, iar 140 au dispărut fără urmă de pe un feribot prins într-o furtună puternică în Indonezia.

O persoană a murit, iar 102 de persoane au fost salvate duminică de pe un feribot care a ajuns într-o zonă afectată de o furtună puternică între insulele Java și Borneo, au anunțat reprezentanții serviciilor de căutare și salvare.

La bordul navei se aflau în total 243 de persoane. Până la această oră, 140 de persoane sunt date dispărute, au anunțat salvatorii indonezieni, transmite euronews.com.

„Am depus eforturi maxime pentru a-i găsi pe cei afectați. Au fost pasageri care... au fost deja evacuați de echipele care activează la fața locului. Putem anunța că numărul total al pasagerilor evacuați este de 102 persoane”, le-a declarat jurnaliștilor șeful serviciului local de căutare și salvare, I Putu Sudayana, precizând că unul dintre pasageri a decedat.

Potrivit lui Sudayana, salvatorii au fost nevoiți să înainteze spre feribot înfruntând valuri de până la 2,5 metri, în condiții pe care el le-a calificat drept „extrem de periculoase” pentru navigație.

Căpitanul navei raportase anterior mare agitată, cu valuri de până la 3 metri, apoi a transmis un semnal de primejdie, indicând că nava se înclină. Ulterior, autoritățile au primit informații că nava s-a răsturnat.

Serviciul de salvare din orașul Banjarmasin (Kalimantanul de Sud) a anunțat că a primit notificarea la două ore după pierderea legăturii cu „Virgo Transport 8”, aproximativ la ora 02:00, duminică. „Operatorul navei a informat autoritățile despre incident după ce a primit informații că nava a intrat în condiții meteorologice nefavorabile”, a declarat Sudayana într-un videobriefing.

Ca răspuns, o navă de salvare s-a îndreptat spre presupusa ultimă poziție cunoscută a „Virgo Transport 8”, a adăugat el. Autoritățile au mobilizat tot personalul și toate resursele disponibile, deoarece la bordul navei se aflau un număr mare de pasageri și membri ai echipajului.

Potrivit manifestului de încărcătură, la bord se aflau 243 de persoane, inclusiv 213 pasageri și 30 de membri ai echipajului, deși în Indonezia sunt frecvente situațiile în care numărul pasagerilor diferă de datele din manifestul de încărcătură.

Conform datelor preliminare, ultima poziție cunoscută a navei se afla în Marea Java, la aproximativ 148 de kilometri de cheiul din Banjarmasin.

Această țară din Asia de Sud-Est este formată din peste 17.000 de insule, astfel că bărcile și feriboturile sunt unele dintre cele mai răspândite și vitale mijloace de transport.

Feribotul „Virgo Transport 8”, construit în Japonia, este destinat transportului atât de pasageri, cât și de vehicule. Indonezia este un arhipelag format din peste 17.000 de insule, unde feriboturile reprezintă un mijloc de transport obișnuit.

Catastrofele au loc aici în mod regulat, iar vina este pusă adesea pe controlul slab privind respectarea normelor de siguranță. Luna trecută, cel puțin 211 persoane au fost salvate de pe un feribot indonezian care a luat foc pe o mare agitată în apropierea insulei turistice indoneziene Bali, în timp ce o persoană a fost găsită moartă, iar alte patru sunt date dispărute.