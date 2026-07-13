O pădure din apropierea Parisului, cuprinsă de un incendiu de proporții: Turiștii și localnicii, evacuați.

Aproximativ 1.000 de localnici și turiști au fost evacuați în zona orașului Fontainebleau, situat la sud de Paris, din cauza unui incendiu forestier de proporții.

La primăria orașului Vodué, în apropiere de Fontainebleau, a fost anunțată evacuarea a jumătate dintre locuitorii comunei din cauza extinderii incendiului de pădure. Măsura vizează aproximativ 1.000 de localnici și turiști, scrie eurointegration.com.ua.

Primarul orașului a declarat că incendiul seamănă cu un „perete de foc” care se apropie rapid. Potrivit acestuia, flăcările au ajuns deja la primele case. De asemenea, programul trenurilor care pleacă spre sud sau sosesc la Paris a fost grav afectat.

Incendiul din pădurea de lângă Fontainebleau a început duminică seara și pe parcursul nopții s-a extins aproape de două ori, ajungând la o suprafață de peste 800 de hectare. Pompierii estimează că în curând această suprafață va atinge 1.000 de hectare.

La fața locului acționează aproximativ 400 de pompieri cu tehnică specială.

Incendiul din Fontainebleau este unul dintre numeroasele incendii de pădure stinse în ultimele zile în Franța, pe fondul caniculei extreme și al secetei. Pe 13 iulie, vremea caniculară se va menține în cea mai mare parte a țării, iar pentru 37 de departamente a fost emis cod roșu de avertizare.