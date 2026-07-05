O navă de croazieră a fost invadată de insecte.

O croazieră de vis de șapte zile la bordul gigantului Mein Schiff 6 a început cu o surpriză neplăcută.

La scurt timp după ce oaspeții s-au urcat la bord în Portugalia, vacanța lor aproape că s-a transformat într-un coșmar, transmite bild.de.

Potrivit primului portal german „Nave și croaziere”, Mein Schiff 6 — nava companiei TUI Cruises cu peste 2.500 de pasageri — a fost la începutul lunii iulie invadată de muște în portul Leixões. Când primii turiști s-au urcat la bord, insectele deja se așezaseră în număr mare pe punți. Se pare că într-un număr atât de mare, încât căpitanul Kira Schikor a făcut un anunț și și-a cerut scuze pentru neplăceri. Din cauza problemei majore, oaspeții au fost rugați să țină ușile balcoanelor (și, de fapt, toate ușile) bine închise.

Punțile cu piscine erau pustii. Ele au fost ocupate de muște

O călătoare a scris pe rețelele sociale: „Puntea cu piscină, la 33 de grade, este complet goală. Zonele deschise nu pot fi folosite. Se întâmplă asta mai des în Portugalia?”

Se pare că nu. Potrivit echipajului, o invazie de asemenea amploare nu mai fusese întâlnită până acum. Este posibil ca insectele să fi fost atrase de suprafețele mari și deschise la culoare ale navei. În seara zilei de 2 iulie, Mein Schiff 6 a părăsit portul, iar problema s-a rezolvat cel mai probabil de la sine.