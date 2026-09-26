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26 Septembrie 2026, 11:30
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O motociclistă a fost lovită de fulger în timp ce se deplasa în Vietnam

Imaginile de la camera de bord arată că incidentul s-a produs la o intersecție, pe timp ploios.

O motociclistă a fost lovită de fulger în timp ce se deplasa în Vietnam.
O motociclistă a fost lovită de fulger în timp ce se deplasa în Vietnam.

O motociclistă se deplasa în trafic și vira la stânga, aflându-se în dreapta altor mașini și motociclete. După ce a fost lovită de fulger, ea a mai parcurs câțiva metri și a căzut pe asfalt, transmite oxu.az.

Victima s-a dovedit a fi o femeie în vârstă de 47 de ani.

Aflând despre incident, vecinii au venit rapid în ajutor și au transportat-o la cel mai apropiat spital pentru acordarea asistenței medicale de urgență.

Medicii au declarat că victima a suferit traumatisme la cap în urma căderii, arsuri la mâna dreaptă, la spate și la coapsă. Starea ei nu este critică.

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