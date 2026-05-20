20 Mai 2026, 23:59
O mașină a explodat în apropiere de statuia „Taurul de pe Wall Street” din New York
Un automobil a luat foc și a explodat în New York, în apropierea statuii „Taurul de pe Wall Street”.
Potrivit Serviciului de Pompieri din New York (FDNY), incidentul a avut loc la ora cinci după-amiaza, ora locală. Pompierii au intervenit rapid și au stins incendiul. Nu există victime, cauza exploziei este în curs de investigare, transmite sundayguardianlive.com.
În imagini video se vede că mașina era parcată pe marginea drumului înainte să fie cuprinsă de flăcări. Publicația susține că autoturismul aparținea Autorității Metropolitane de Transport (Metropolitan Transportation Authority, MTA). Totuși, oficialii nu au confirmat această informație.