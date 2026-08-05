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5 August 2026, 14:44
5 958
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O italiancă, ajutată să găsească un bilet de loterie aruncat, în valoare de 1 milion de euro

O locuitoare a orașului Bitonto din sudul Italiei a obținut un jackpot de un milion de euro, dar a fot cât pe ce să-l piardă din cauza unei neînțelegeri neplăcute.

O italiancă, ajutată să găsească un bilet de loterie aruncat, în valoare de 1 milion de euro.
O italiancă, ajutată să găsească un bilet de loterie aruncat, în valoare de 1 milion de euro.

Primind la punctul de vânzare a biletelor un mesaj automat „nu este eligibil pentru plată”, femeia a decis că biletul ei nu este valabil și l-a aruncat, relatează unn.ua.

Deja acasă, femeia, împreună cu membrii familiei, a verificat încă o dată combinația de cifre și și-a dat seama că totul a fost în regulă cu biletul, doar că suma câștigului era prea mare pentru a fi eliberată pe loc.

În ajutorul femeii a venit serviciul local de colectare a deșeurilor. Angajații au reconstituit traseul deșeurilor aruncate și au organizat o operațiune de căutare. Aceștia au sortat deșeurile manual. La răsărit, în jurul orei jumătate la șase dimineața, unul dintre angajați a găsit biletul mult dorit într-o pungă de gunoi ruptă, printre numeroase chitanțe deteriorate.

„În această poveste există ceva magic!”, le-a spus jurnaliștilor șeful companiei comunale Roberto Nicola Toscanо. Potrivit acestuia, nu va uita niciodată cum femeia a izbucnit în plâns de fericire atunci când a aflat vestea la telefon. Toate cheltuielile pentru operațiunea de căutare ea a fost de acord, dinainte, să le suporte.

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