O insulă grecească preferată de turiștii moldoveni surprinde prin prețurile la cazare și mâncare.

Vacanțele în Grecia au devenit semnificativ mai scumpe în ultimii ani, însă insula Thassos rămâne una dintre cele mai accesibile destinații.

Aici turiștii pot mânca ieftin, găsi cazare la prețuri rezonabile și se pot relaxa pe plaje pitorești, fără a depăși bugetul, informează libertatea.ro.

Potrivit publicației grecești Menshouse, Thassos rămâne una dintre cele mai bune insule grecești din punct de vedere al raportului calitate-preț. Comparativ cu insulele populare din arhipelagul Ciclade, prețurile aici sunt semnificativ mai mici.

În tavernele locale, costul mediu al preparatelor este:

salată grecească — 5,5–6 euro ;

; porție de calamari — 8 euro ;

; tzatziki — 3,5 euro ;

; cartofi prăjiți — 4 euro ;

; sardine sau anșoa — 7 euro ;

; paste cu creveți — 13,5 euro ;

; file de pui sau pancetta de porc — 8–9 euro ;

; feta locală — 4 euro ;

; crochete cu brânză — 5 euro ;

; salată „Caprese” — 7,5 euro ;

; spaghete cu sos de carne — 6–7 euro.

„Adevărul este că pe această insulă, oriunde ați decide să mâncați, veți fi plăcut surprinși atât de calitate, cât și de prețuri, care sunt o dovadă clară că plăcerea gastronomică și calitatea înaltă pot rămâne accesibile”, notează jurnaliștii greci.

Cazarea rămâne de asemenea accesibilă

Costul cazării pe Thassos este mai mic decât în multe alte stațiuni grecești. În sezonul de vârf, o cameră sau un studio poate fi închiriat cu 50–75 euro pe noapte.

Campingurile organizate oferă o variantă și mai economică, de la 30 euro pe zi pentru două persoane, inclusiv loc pentru mașină.

De ce este Thassos atât de populară printre turiști

Insula este apreciată pentru conexiunea de transport convenabilă, plajele frumoase și prețurile relativ scăzute.

Feribotul Keramoti și Limenas durează aproximativ 35 de minute. Biletul pentru pasager costă 6 euro, iar transportul mașinii — de la 12 la 22 euro, în funcție de operator.

Dintre cele mai cunoscute plaje ale insulei se numără Golden Beach, Paradise Beach, Giola și celebra Marble Beach (Saliara) cu apă turcoaz.