O instanță din New York i-a permis jurnalistei Carroll să primească 5,8 milioane de dolari din contul lui Trump.

Un tribunal federal din districtul sudic al statului New York i-a permis jurnalistei Elizabeth Jean Carroll să primească 5,8 milioane de dolari.

Suma era păstrată într-un cont escrow în cadrul procesului privind acuzațiile de hărțuire și defăimare împotriva președintelui SUA, Donald Trump.

Despre aceasta informează Associated Press. Avocații președintelui american au cerut imediat după decizia instanței să blocheze plata până la examinarea apelului.

Decizia de alocare a fondurilor a fost luată de judecătorul Lewis Kaplan după ce Curtea Supremă a SUA a refuzat să reexamineze verdictul juraților din 2023. Suma compensației a crescut până la deblocare de la 5 milioane de dolari inițial la 5,8 milioane de dolari, datorită dobânzilor acumulate.

În 2023, jurații l-au găsit vinovat pe Donald Trump că în 1996 a comis acte cu caracter sexual asupra Elizabeth Jean Carroll în cabina de probă a unui magazin universal din Manhattan, iar apoi a defăimat-o. În 2019, în timpul primului său mandat prezidențial, Trump a numit acuzațiile jurnalistei drept minciuni, afirmând că ea „nu îi place” și încearcă doar să crească vânzările memoriilor sale.

Donald Trump nu a fost prezent la ședințe și neagă categoric vina. El susține în continuare că nu a cunoscut-o niciodată pe Elizabeth Carroll și consideră procesul motivat politic. Pe lângă acest caz, Trump contestă acum un alt verdict din 2024, conform căruia trebuie să îi plătească Elizabeth Jean Carroll 83 de milioane de dolari într-un alt proces pentru defăimare.