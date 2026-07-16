O instanță din Italia a pronunțat sentința de condamnare în dosarul prăbușirii podului din Genova.

Fostul director general al companiei Atlantia, Giovanni Castellucci, a fost condamnat la 12 ani de închisoare în legătură cu prăbușirea tragică a podului rutier din orașul Genova în 2018, soldată cu pierderi de vieți omenești.

În momentul catastrofei, în urma căreia au murit 43 de persoane, când mașinile acestora au căzut de pe estacadă, Atlantia era acționarul majoritar al operatorului de autostrăzi Autostrade per l'Italia, transmite eurointegration.com.ua cu referire la reuters.com.

Rudele victimelor au umplut sala de judecată pentru a afla rezultatul procesului, care s-a transformat într-o căutare a vinovaților pentru catastrofă și a devenit un simbol al ritmului lent al justiției în procesele penale complexe din Italia.

Conform sistemului juridic italian, decizia instanței de primă instanță poate fi contestată cel puțin de două ori.

Castellucci se află deja în închisoare, executând o pedeapsă de șase ani pentru un alt incident mortal care a avut loc în 2013 pe un viaduct din sudul Italiei și nu a fost prezent în instanță în timpul pronunțării sentinței.

În fața instanței se aflau 57 de persoane, printre care conducători de companii, ingineri și funcționari ai Ministerului Transporturilor. Cele mai grave acuzații includ omor din culpă multiplă și neglijență penală.

Prăbușirea podului Morandi, care avea la acel moment 51 de ani, în timpul unei furtuni de vară, în ajunul unei sărbători naționale, a șocat Italia și a declanșat investigații de lungă durată privind gestionarea și întreținerea infrastructurii învechite a țării.