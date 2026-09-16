O femeie a preluat pentru prima dată comanda unei nave de luptă în Germania.

La Wilhelmshaven, căpitanul de fregată Ute Niklas a preluat comanda navei „Rheinland-Pfalz” — potrivit Bundeswehr, ea a devenit prima femeie din istoria Marinei Germane care a obținut o astfel de funcție.

Predarea comenzii a avut loc în dimineața zilei de 15 septembrie, transmite ndr.de.

Niklas a ocupat anterior funcția de prim-ofițer pe o navă militară din aceeași clasă. Potrivit marinei, originara din Oldenburg are o experiență vastă de serviciu la bordul unor astfel de nave. „Rheinland-Pfalz” s-a aflat anterior în reparație planificată la șantierul naval din Wilhelmshaven — acum Niklas urmează să pregătească fregata și echipajul său format din 126 de militari pentru revenirea în serviciu.

Niklas a numit această numire o mare onoare pentru ea. „Sper că tinerele fete vor vedea că o femeie poate ocupa o funcție de conducere într-un domeniu tradițional masculin”, a spus ea, adăugând că și-ar dori să vadă mai multe succesoare în această funcție.

Femeile continuă să reprezinte o minoritate în Bundeswehr — la sfârșitul lunii iulie 2026, dintre cei 186 705 militari, 25 475 erau femei, adică aproximativ 14%. Femeile au primit acces liber la toate specialitățile militare abia în 2001, iar drumul până la comanda unei fregate durează 15 ani sau mai mult. Potrivit Bundeswehr, anterior doar două femei au primit comanda unor nave de dragare a minelor.