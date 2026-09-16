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euronews.com logoeuronews
16 Septembrie 2026, 11:16
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O elvețiancă în vârstă a lăsat din greșeală un bacșiș de 1.700 de euro la o brutărie

O vizită obișnuită la brutărie s-a transformat pentru o doamnă în vârstă într-o sumă de patru cifre debitată din contul său.

O elvețiancă în vârstă a lăsat din greșeală un bacșiș de 1.700 de euro la o brutărie.
O elvețiancă în vârstă a lăsat din greșeală un bacșiș de 1.700 de euro la o brutărie.

Aceasta în timp ce în diferite regiuni ale Elveției clienții se revoltă din cauza unui cappuccino la pachet care costă peste 5 euro.

După cum relatează revista elvețiană pentru consumatori „Beobachter”, în iulie, o femeie și-a luat drept gustare un croissant cu nuci în gara principală din Winterthur, care a costat-o peste 1.700 de euro, relatează Euronews.

Cauza nu a fost însă nici inflația, nici vreun adaos deosebit de scump, precum aurul pur. Se pare că pensionara a greșit pur și simplu la plată. O reprezentantă a brutăriei presupune că a avut loc o neînțelegere la introducerea datelor. La plata cu cardul, poate fi introdusă și suma bacșișului. „Presupunem că clienta a crezut că trebuie să introducă codul PIN”, a declarat reprezentanta pentru publicație.

La început, totul a rămas neobservat. Abia în timpul unei consultații financiare pentru persoane vârstnice, debitarea neobișnuită a atras atenția. O angajată a descoperit o sumă „neobișnuit de mare” pentru o brutărie, când a examinat extrasele de cont ale femeii.

Însă povestea nu s-a încheiat aici. Nici la brutărie nu au observat inițial plata neobișnuit de mare. Cauza a fost o eroare tehnică, din cauza căreia a fost nevoie de timp și de câțiva pași pentru a clarifica situația.

Acum, pensionara și-a primit deja banii înapoi. Ea însăși privește cele întâmplate cu umor și a decis că, pe viitor, va plăti mai bine cu numerar la brutărie.

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