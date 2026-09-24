O dronă s-a prăbușit într-o pădure din județul Suceava.

Dimineața, în județul Suceava din România, a fost depistată o dronă – autoritățile locale au suspendat cursurile în școlile din regiune.

Despre acest lucru scrie "Evropeiska Pravda", făcând referire la Digi24.

Aparatul de zbor a fost descoperit într-o pădure în apropierea localității Solca. Autoritățile au decis să suspende cursurile în școlile din patru localități ale regiunii până la ora 10:00.

"Ținta aeriană s-a aflat în spațiul aerian național timp de aproximativ patru minute, după care a căzut în apropierea localității Solca, județul Suceava, fără a provoca victime sau pagube materiale", informează Ministerul Apărării.

Potrivit Ministerului, la locul prăbușirii dronei nu s-a produs niciun incendiu.

Amintim că, din cauza activității dronelor în apropierea frontierei ucraineano-române, în noaptea de 24 septembrie au fost ridicate în aer avioane de vânătoare. În special, două avioane F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale ale Spaniei au fost ridicate în aer pentru monitorizarea situației.

De asemenea, în dimineața zilei de 24 septembrie, spațiul aerian al Moldovei a fost încălcat de mai multe ori de obiecte zburătoare care au pătruns pe teritoriul țării din regiunile Odesa, Cernăuți și Vinița.

În noaptea de 24 septembrie, Rusia a atacat Ucraina cu rachete antinavă "Țirkon", rachete balistice "Iskander-M" și 282 de drone de diferite tipuri. În special, rușii au atacat Kievul cu rachete balistice: până în dimineața zilei, se știa despre doi morți și opt răniți.