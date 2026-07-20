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20 Iulie 2026, 10:40
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O bază petrolieră și depozitele Wildberries din regiunea Moscova, atacate de drone

Autoritățile din Moscova și regiune au raportat un atac masiv cu drone.

O bază petrolieră și depozitele Wildberries din regiunea Moscova, atacate de drone.
O bază petrolieră și depozitele Wildberries din regiunea Moscova, atacate de drone.

Sunt anunțate lovituri asupra depozitelor WB din Koledino, parcului industrial „Grivno” din Motovilovo, bazei petroliere din Podolsk și parcului „Porțile Sudului” din Domodedovo.

Forțele armate ale Ucrainei au atacat regiunea Moscovei cu sute de drone. „De la ora 20:30 până la 5 dimineața, în direcția regiunii Moscova au zburat peste 400 de drone inamice”, a anunțat luni dimineață, 20 iulie, pe canalul său de Telegram primarul Moscovei, Serghei Sobianin. „Majoritatea au fost neutralizate de forțele antiaeriene pe abordările îndepărtate. 85 de drone au fost distruse în apropierea Moscovei”. Sobianin nu a oferit detalii despre posibilele ținte ale atacului, pagubele cauzate sau victime, scrie dw.com.

Au fost lovite centrul logistic Wildberries din Koledino, parcul industrial „Grivno” din Motovilovo, lângă Podolsk, o bază petrolieră în cartierul Lvovskii din Podolsk și parcul industrial „Porțile Sudului” din Domodedovo.

Sursă
dw.com logodw
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