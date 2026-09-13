O anacondă de doi metri, prinsă pe malul Dunării în Germania.

Pe malul Dunării, la Kirchroth, o femeie care se plimba pe jos a descoperit un șarpe lung de peste doi metri. Curând s-a aflat că nu era o specie locală, ci o anacondă din America de Sud.

O femeie în vârstă de 66 de ani a observat un boa lung de peste doi metri, care se încălzea la soare. Ea a înțeles imediat că nu este o specie locală, transmite euronews.com.

„Este mai lung decât șerpii noștri obișnuiți”, le-a spus femeia polițiștilor.

Șerpii de iarbă și șerpii lui Esculap sunt bine cunoscuți de localnici: aceste reptile neveninoase cresc până la cel mult un metru și jumătate.

La fața locului au ajuns poliția și o specialistă în reptile, care a identificat rapid specia. S-a dovedit a fi o anacondă, un șarpe mare din subfamilia boaselor, originar din Amazonia.

Se pare că animalul a trăit o perioadă drept „animal de companie”: șarpele s-a lăsat prins fără cea mai mică împotrivire.

Creșterea unei anaconde în Bavaria este permisă doar cu respectarea strictă a regulilor: șerpii boa de dimensiuni mari sunt incluși în categoria „animalelor sălbatice periculoase”.

Anacondele pot atinge o lungime de până la nouă metri și pot cântări circa 200 kg. Exemplarele mici se hrănesc în principal cu păsări. Pentru masculi, acestea rămân prada principală pe tot parcursul vieții. Femelele, pe măsură ce cresc și ajung la maturitate sexuală, trec la pradă mai mare: mamifere, precum capibarele și cerbii tineri, precum și reptile crocodiliene, de exemplu, caimanii. Își omoară prada încolăcindu-se în jurul ei și strangulând-o, apoi o înghit întreagă.