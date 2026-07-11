O americancă a dezvăluit 3 obiceiuri simple care au ajutat-o să trăiască până la 100 de ani

Longeviva este convinsă că secretul nu stă în diete complicate sau proceduri costisitoare.

Americanca Ann Marie Caruso, care a împlinit 100 de ani, a împărtășit principii simple după care s-a ghidat toată viața și cărora le datorează longevitatea sa. După cum scrie Today.com, femeia este convinsă că secretul nu constă în diete complicate sau proceduri scumpe, ci în recunoștință, mișcare și activitate constantă, transmite unian.net.

Recent, Caruso a vizitat centrul familial Eastside Family YMCA din statul New York, unde, în loc de antrenamentul obișnuit, a fost întâmpinată cu o surpriză – sărbătorirea jubileului de 100 de ani. Aproape 50 de rude, prieteni și angajați ai instituției au venit să o felicite pe longevivă.

„Am fost încântată. A fost incredibil, chiar nu mă așteptam”, a povestit ea.

Reacția ei la surpriză, potrivit spuselor lui Caruso, reflectă bine calitățile care au ajutat-o să trăiască o viață lungă: recunoștință, comunicare cu oamenii și activitate fizică. Ea a împărtășit sfaturile sale despre cum să trăiești o viață lungă și fericită.

Primul secret: să fii recunoscătoare pentru fiecare zi

Caruso spune că fiecare zi nouă îi aduce bucurie.

„Este bine să fii pur și simplu în viață. Te trezești – vezi soarele și tot restul”, a povestit ea.

În fiecare seară, înainte de culcare, femeia se adresează lui Dumnezeu: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ziua minunată pe care mi-a dăruit-o”.

Caruso are rădăcini poloneze și a fost crescută într-o familie romano-catolică. Credința a păstrat-o pe tot parcursul vieții.

A crescut la o fermă în orașul Mattidale, aproape de Syracuse (statul New York). Își amintește că familia se hrănea în principal cu ce creștea singură, precum și cu supele de casă pe care le pregătea mama ei.

Înainte de școală, viitoarea longevivă mulgea vaca și aduna ouă proaspete. La ieșirea de la fermă, familia vindea vecinilor legume și fructe pe care o ajuta să le culeagă Ann Marie. Dacă cineva nu avea bani, îi dădeau coșul cu produse gratuit.

„Iubeam ferma. Era minunată, a fost o viață frumoasă”, își amintește ea.

Al doilea secret: fă ceea ce îți aduce plăcere

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mă pot trezi dimineața și să fac ceea ce vreau”, spune Caruso.

De două ori pe săptămână, ea face patru ture pe pista de alergare la YMCA sau se plimbă prin mall. De asemenea, femeia participă regulat la cursuri de yoga pentru vârstnici – atât în picioare, cât și exerciții pe scaun.

„Îmi place să merg pe jos. Este o activitate fizică foarte, foarte bună”, a remarcat ea.

Pe lângă activitățile sportive, Caruso participă la cercuri creative, ia parte la prânzuri comune și alte evenimente.

„Îmi plac oamenii de acolo. Sunt foarte, foarte buni”, a povestit ea despre comunitatea sa de la YMCA.

Fiica ei, Sheila Marie Caruso-Rothfuss, care are grijă de mamă, spune că toți din centru o cunosc bine pe Ann Marie: „Mama este o persoană minunată, iubitoare, și sunt fericită că o am în viața mea”.

Caruso consideră că dorința de a se mișca constant și de a păstra legătura cu oamenii provine din hotărârea ei interioară.

„Nu te opri niciodată, doar continuă să te miști. Este în același timp greu și simplu”, acesta este sfatul pe care și l-ar da tinerei sale.

După cum scrie publicația, în tinerețe Caruso a schimbat multe profesii – atât în sens figurat, cât și literal. La 17 ani s-a mutat la sora ei în New York, unde a lucrat aproape cinci ani ca model. A prezentat lenjerie pentru femei, pălării și bijuterii, unele dintre ele păstrându-le până acum.

Apoi a vândut pălării într-un magazin, unde, în 1947, a cunoscut un polițist despre care i-a spus unei colege că va fi soțul ei. Așa s-a și întâmplat. A trăit în căsnicie cu Frank Caruso – sergent în armata SUA în timpul celui de-al Doilea Război Mondial – 43 de ani, până la moartea lui în 1992.

Mai târziu, când Caruso avea aproape 50 de ani, a lucrat aproximativ zece ani ca asistentă medicală într-un spital, având grijă de pacienți și protejându-le interesele. Aceasta este munca pe care o numește cea mai iubită din viața sa.

Al treilea secret: antrenează constant mâinile și creierul

Când Caruso se odihnește acasă împreună cu fiica sa, ascultă muzică, transformând chiar și o zi liniștită într-un timp plăcut. De asemenea, femeia croșetează mult. Îi place în mod special să creeze pături din petice: „Nu renunțați niciodată, continuați să mergeți înainte. Puteți să o faceți. Începeți – și nu vă opriți niciodată”.