Numărul victimelor virusului Ebola a crescut brusc, iar persoane infectate sunt tot mai multe

În Republica Democrată Congo, în ultimele două săptămâni, mortalitatea și infectările cu Ebola au crescut cu aproape 67%, indicând o agravare bruscă a situației legate de izbucnirea acestei boli periculoase.

Potrivit Institutului de Sănătate Publică din Republica Democrată Congo, până la 23 iulie numărul de decese confirmate a depășit 1.000. În total, în țară au fost confirmate 2.536 de cazuri de infectare, scrie rbc.ua, citând reuters.com.

Pe 22 iulie se raportau oficial 999 de decese, iar cu câteva săptămâni înainte numărul acestora era cu aproximativ două treimi mai mic.

Publicația reamintește că actuala izbucnire este cauzată de o tulpină rară, Bundibugyo, pentru care nu există încă vaccinuri sau tratamente aprobate. Potrivit estimărilor specialiștilor, mortalitatea acestei tulpini poate ajunge la aproximativ 40%.

Cel mai mare număr de cazuri de infectare este înregistrat în provinciile estice Ituri și Kivu de Nord. Se menționează că activitatea medicilor este îngreunată de atacurile grupărilor armate din est, lipsa medicamentelor, atacurile asupra instituțiilor medicale și răspândirea dezinformării în rândul populației.

Din acest motiv, nu se reușește monitorizarea tuturor contactelor persoanelor infectate, ceea ce favorizează răspândirea continuă a virusului.

În același timp, vecina Uganda, unde au fost raportate cazuri izolate de infectare, a reușit să localizeze focarul. Nu au fost înregistrate cazuri noi de la sfârșitul lunii iunie, iar țara a început numărătoarea unui interval de 42 de zile de supraveghere, necesar pentru a anunța oficial încheierea epidemiei.