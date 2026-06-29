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eurointegration.com.ua logoeurointegration
29 Iunie 2026, 20:56
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Numărul victimelor împușcăturii din nordul Germaniei a crescut la șase

După împușcătura din centrul pentru tineret din orașul german Stade (Saxonia Inferioară), a decedat a șasea persoană din cauza rănilor suferite.

Numărul victimelor împușcăturii din nordul Germaniei a crescut la șase.
Numărul victimelor împușcăturii din nordul Germaniei a crescut la șase.

Poliția din Lüneburg a anunțat că cinci persoane au murit la locul incidentului, iar o a șasea a decedat ulterior la spital. Toți cei decedați erau adulți, transmite eurointegration.com.ua, citând n-tv.de.

„Există mai mulți răniți, unii în stare gravă”, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției.

Ea a adăugat că nu poate fi exclusă creșterea numărului victimelor.

Potrivit ziarului Hamburger Morgenpost, printre decedați se numără un bărbat și patru femei.

Anchetatorii au reținut doi suspecți, printre care și presupusul trăgător.

Poliția germană consideră că împușcătura din orașul Stade a fost un „caz de violență domestică” și, pe baza anchetei de până acum, nu există indicii privind un motiv politic.

Sursă
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