Numărul victimelor de Ebola în Congo a ajuns la 600.

În zonele din Congo care anterior nu fuseseră afectate au fost înregistrate noi cazuri suspecte de Ebola, a anunțat guvernul. Numărul deceselor în timpul ultimei izbucniri a bolii în țară a ajuns la 600.

Numărul total de cazuri confirmate în țară a crescut la 1.759, transmite euronews.com.

Potrivit ultimului raport al guvernului din Congo, două cazuri noi suspecte au fost identificate în Kisangani, în provincia Chopo din nord-centrul țării, care se învecinează cu provincia Ituri, unde a început focarul. Până acum, în Kisangani nu au fost înregistrate cazuri.

Unul dintre cele două cazuri suspecte este legat de zona de sănătate Nia-Nia din Ituri, în timp ce al doilea, conform raportului, „nu are o legătură geografică evidentă cu focarele cunoscute”.

Virusul continuă să se răspândească, fiind favorizat de deplasările populației și de situația instabilă din domeniul securității, în timp ce unele centre de tratament sunt aproape complet ocupate, a declarat reprezentanta OMS în Congo, Anne Ancia.

În plus, o parte din personalul medical din Ituri afirmă că nu a fost plătit de la declararea focarului.

„De când a fost anunțat focarul bolii cauzate de virusul Ebola, cerem plata muncii noastre”, a declarat pentru AP membrul comitetului de supraveghere epidemiologică din capitala provinciei Ituri, Bunia, Biensi Cano.

Neplata sumelor cuvenite „ne expune pe noi și familiile noastre la dificultăți socio-economice grave și ne deteriorează semnificativ condițiile de trai”, a spus Cano.

Potrivit medicilor, aceștia lucrează în condiții de lipsă de echipamente și se confruntă cu un tratament nedrept atât din partea autorităților, cât și a echipelor implicate în lichidarea focarului.

Guvernul din Congo nu a răspuns imediat solicitării de comentarii privind această situație. Autoritățile din Ituri au declarat însă că au avut deja întâlniri cu personalul medical și lucrează la rezolvarea problemelor acestora.

„Închiderea aeroportului Bunia îngreunează implementarea măsurilor de răspuns, în special unele aspecte legate de circulația fondurilor financiare. Aceasta este una dintre cauzele care pot explica întârzierea plăților”, a declarat pentru AP coordonatorul răspunsului de la Institutul Național de Sănătate Publică din Congo, Akilimali Pierre.

Medicii se confruntă și cu alte probleme, inclusiv atacuri din partea localnicilor furioși și scepticism față de virus.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), autoritățile din Congo au anunțat focarul de Ebola pe 15 mai, la câteva săptămâni după ce boala se transmitea fără a fi detectată oficial.

Ultimul focar este cauzat de un virus rar, Bundibugyo, pentru care nu există încă un vaccin sau tratament aprobat. Săptămâna trecută, cercetătorii au început un studiu clinic mult așteptat, în speranța de a găsi o terapie pentru acest virus.