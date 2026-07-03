Numărul victimelor cutremurului din Venezuela a depășit 2.500.

Interimarul președintelui Venezuelei, Delcy Rodríguez, a răspuns criticilor privind reacția guvernului său la gestionarea consecințelor cutremurului.

Ea respinge acuzațiile privind ritmul lent al lucrărilor de salvare și subestimarea datelor oficiale despre victime, transmite euronews.com.

Interimarul președinte al Venezuelei, Delcy Rodriguez, apără reacția guvernului său la cele două cutremure devastatoare care au avut loc pe 24 iunie.

Confruntată cu critici dure pentru presupusa reacție lentă și haotică în gestionarea consecințelor dezastrelor, Rodriguez a respins afirmațiile privind subestimarea datelor oficiale despre numărul de decese și a negat acuzațiile că calitatea scăzută a locuințelor sociale a agravat amploarea catastrofei.

Două cutremure cu magnitudinea de 7,2 și 7,5 au distrus aproape 200 de clădiri în Caracas și La Guaira, cel mai afectat stat de coastă din nord. Între timp, datele satelitare indică faptul că amploarea reală a distrugerilor ar putea fi mult mai mare.

Conform datelor oficiale, numărul deceselor miercuri era de 2.295, iară unele echipe de salvare raportau vineri că acest număr se apropia de 2.600. Mii de persoane sunt încă date dispărute: un site al opoziției a înregistrat peste 38.000 de cereri de dispariție. ONU, conform rapoartelor, achiziționează 10.000 de saci pentru cadavre.

La o conferință de presă la Caracas joi, Rodriguez a apărut cu o panglică neagră de doliu, dar a respins ferm declarațiile conform cărora supraviețuitorii ar fi trebuit să despartă dărâmăturile cu mâinile goale în primele 48 de ore critice.

„Nu am așteptat nici o zi, nici două, nici trei. Am mobilizat toate forțele imediat”, a declarat Rodriguez, acuzând mass-media că transformă tragedia într-o armă.

Comentând prăbușirea unor proiecte emblematice de locuințe sociale construite în timpul președintelui Hugo Chavez, Rodriguez a afirmat că 80% din clădirile distruse au fost ridicate de dezvoltatori privați, fără a prezenta dovezi.

Catastrofa a devenit un test crucial pentru Rodriguez, al cărei mandat temporar de 180 de zile, acordat după ce SUA l-au înlăturat pe fostul președinte Nicolas Maduro în ianuarie, expira vineri, lăsându-i viitorul politic incert.

Rodriguez a salutat ajutorul internațional. Ea a mulțumit în mod special președintelui SUA Donald Trump și secretarului de stat Marco Rubio pentru sprijin, precum și unor țări precum Ecuador și Israel.

Speranțele de a găsi supraviețuitori sunt practic inexistente

Până vineri, în a noua zi a operațiunilor, căutările de supraviețuitori erau aproape încheiate: echipe din 27 de țări au lucrat în condiții de căldură extremă și speranțe tot mai slabe după expirarea ferestrei critice de 72 de ore.

Ultima rază de speranță a fost un caz joi, când salvatorii au reușit să scoată un paznic de 43 de ani, Hernan Alberto Hil Flores, care a supraviețuit opt zile într-un buzunar de aer sub un centru comercial cu șapte etaje prăbușit în orașul Catia-La-Mar.

Totuși, verificările ulterioare cu câini de căutare și senzori audio sensibili nu au detectat alte semne de viață, iar echipele internaționale au fost nevoite să înceteze operațiunile de salvare. Acum, atenția principală este concentrată pe recuperarea cadavrelor.

Gropi comune

Numărul uriaș de victime a copleșit infrastructura locală. Medicii legiști spun că unele cadavre sunt imposibil de identificat, iar familiile trebuie să se bazeze pe tatuaje sau haine.

Locurile în morgi s-au terminat și ele. În orașul La Guaira, peste 200 de cadavre au rămas în căldură pe o parcare a spitalului, înainte de a fi transportate într-o morgă temporară din portul local, unde companii private au adus containere frigorifice. Medicii legiști estimează că adunarea tuturor cadavrelor victimelor poate dura până la trei luni și avertizează că nu se poate evita înhumarea în masă.

Pentru familiile îndoliate, situația este complicată de bariere financiare serioase: birourile funerare private percep până la 450 de dolari pentru servicii. Deși unele familii au primit terenuri gratuite de la primării în cimitire, altele trebuie să folosească var pentru a încetini descompunerea până primesc ajutor de la stat sau să opteze pentru incinerare.