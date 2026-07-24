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24 Iulie 2026, 07:00
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Numărul migranților angajați în UE a atins un nivel record

În 2025, ponderea migranților angajați în Uniunea Europeană a crescut de la 67,8% la 68,2% – un nivel record. Informația este transmisă de Reuters, care citează un studiu al Fundației Rockwool Berlin.

Numărul migranților angajați în UE a atins un nivel record.
Numărul migranților angajați în UE a atins un nivel record.

Cel mai mult a crescut nivelul de ocupare în rândul migranților din afara UE - de la 59,4% în 2017 la 66%. Țările în care lucrează un număr deosebit de mare de astfel de migranți sunt Malta (83,7%), Cehia (77,3%) și Irlanda (76,1%), scrie dw.com.

Cel mai mic număr de migranți din țări non-europene angajați în muncă se înregistrează în Belgia (58,5%) și Finlanda (58,6%). În Germania, acest indicator este de 66,1%.

În același timp, multe femei din țările din afara UE rămân neangajate. Nivelul lor de ocupare este semnificativ mai scăzut comparativ cu cel al femeilor născute în țările respective ale Uniunii Europene. În plus, analiza arată că specialiștii înalți calificați veniți din țări non-europene își găsesc un loc de muncă mult mai rar decât locuitorii europeni cu același nivel de educație, transmite Reuters.

„Europa a făcut progrese semnificative în integrarea imigranților pe piața muncii”, a declarat șeful RFBerlin, Christian Dustman. Potrivit acestuia, acum provocarea nu mai este să asigure locuri de muncă pentru imigranți, ci să valorifice pe deplin calificările acestora. Acest lucru este posibil, în special, prin eliminarea birocrației excesive, a subliniat Dustman.

Sursă
dw.com logodw
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