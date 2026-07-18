Numărul deceselor în urma cutremurelor din Venezuela a depășit 5.000.

În urma a două cutremure puternice care au avut loc în Venezuela pe 24 iunie, peste 5.000 de persoane au murit, aproape 11.800 au fost rănite, iar peste 17.900 au rămas fără adăpost, au anunțat autoritățile.

Numărul deceselor în urma celor două cutremure care au avut loc în Venezuela în seara zilei de 24 iunie a ajuns la 5.069 de persoane. Despre aceasta a anunțat vineri, 17 iulie, președintele Adunării Naționale a țării, Jorge Rodriguez, pe canalul său de Telegram. De asemenea, în prezent se cunosc 16.740 de răniți și 17.907 persoane rămase fără adăpost, transmite dw.com.

Din postarea lui Rodriguez reiese că, în timpul operațiunilor de căutare și salvare, au fost găsite 6.462 de persoane, iar asistență medicală au primit aproape 37.000 de victime. În urma cutremurelor au fost complet distruse 190 de clădiri, iar 856 de obiective au suferit daune serioase.

„Duplet seismic”

Inițial, în țară a avut loc un cutremur cu magnitudinea 7,2, iar după mai puțin de un minut – altul, cu magnitudinea 7,5. Acest fenomen este numit „duplet seismic”. Epicentrul primului cutremur, care a avut loc pe 24 iunie în jurul orei 18:00, ora locală, se afla la 28 de kilometri vest de orașul Moron, situat pe coasta Caraibelor, la aproximativ 168 de kilometri de Caracas. Adâncimea focarului a fost de 13 km. Epicentrul cutremurului ulterior se afla la 16 km de Moron, iar focarul său la o adâncime de 10 km.

Potrivit lui Rodriguez, cea mai mare parte a victimelor se înregistrează în regiunea de coastă a țării. Persoanele rămase fără adăpost în urma cutremurelor sunt nevoite să trăiască acum în tabere supraaglomerate, multe dintre acestea fără alimentare cu apă și condiții sanitare necesare, notează agenția AFP.

Pentru a elimina consecințele cutremurelor, autoritățile Venezuelei au folosit fonduri în valoare de 346 de milioane de dolari din resursele proprii ale Fondului Monetar Internațional (FMI), a anunțat vineri Delcy Rodriguez, președinta interimară a Venezuelei.

La începutul lunii iulie, în Venezuela a fost decretat doliu național de șapte zile

La 1 iulie, Delcy Rodriguez, președinta interimară a Venezuelei, a declarat doliu național de șapte zile pentru victimele cutremurelor. Acesta a început în aceeași zi, la ora 18:00, ora locală. La acel moment, numărul oficial confirmat al deceselor în urma cutremurului era de aproximativ 2.300 de persoane.

„Sufletul Venezuelei este sfâșiat de durere din cauza victimelor umane ale cutremurelor devastatoare. Astăzi împărtășim durerea familiilor care și-au pierdut apropiații și ne rugăm pentru răniți, dispăruți și comunitățile afectate”, a scris Rodriguez pe pagina sa de pe rețeaua socială X.