Noul sistem de control la frontiere al UE a creat probleme pentru gemeni.

Noul sistem digital de control la frontiere al Uniunii Europene a creat o problemă pentru gemenii monozigoți, deoarece nu îi poate diferenția.

În material este prezentat un caz în care o femeie britanică, care la sfârșitul lunii mai încerca să zboare înapoi în Regatul Unit din Cluj-Napoca, România, a fost interogată de poliția de frontieră dintr-un motiv destul de ciudat, transmite eurointegration.com.ua cu referire la politico.eu.

Autoritățile române au acuzat această femeie, angajată a publicației Politico, de ședere ilegală în zona Schengen, motivând că ieșirea ei nu a fost înregistrată corespunzător după o vizită anterioară la Amsterdam în aprilie 2026.

Problema este că ea nu a fost la Amsterdam în aprilie 2026. În schimb, acolo a fost sora ei geamănă.

Femeia, căreia i s-a acordat anonimatul pentru a evita orice dificultăți viitoare la frontieră și pentru a respecta viața privată a surorii sale, a fost interogată aproximativ 15 minute.

Când le-a spus polițiștilor de frontieră despre existența surorii sale gemene, a fost inițial acuzată că a împrumutat pașaportul, lucru pe care nu l-a făcut. Sora acestei femei se afla în Regatul Unit în momentul incidentului și nu a fost niciodată în România.

Se pare că sistemul EES a confundat cele două femei din cauza rezultatelor identice ale scanării faciale și, posibil, din cauza numelor, datelor de naștere și cetățeniilor identice – singurele caracteristici comune pe care sistemul le poate lua în considerare. Ele au amprente digitale diferite, nume diferite și, ceea ce este mai important, pașapoarte proprii.

În cele din urmă, femeii i s-a permis să urce în avion, dar ea rămâne îngrijorată în privința călătoriilor viitoare.

Când un reprezentant al Comisiei Europene a fost contactat în această privință, a declarat că Comisia „nu comentează cazuri individuale”. Totuși, a adăugat: „Responsabilitatea pentru datele introduse în EES revine statelor membre, iar Comisia nu are acces la acestea”.

„La intrarea în zona Schengen, călătorii trebuie să furnizeze datele lor biometrice (la prima trecere a frontierelor externe ale UE), precum și datele pașaportului. Acest lucru permite identificarea fiecărui călător în parte. Dacă un călător este îngrijorat de prelucrarea datelor sale, are dreptul să solicite corectarea și completarea datelor personale. În acest caz, poate apela la autoritățile competente ale statului membru – fie la frontieră, fie direct la autoritățile relevante”, a spus el.