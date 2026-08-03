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3 August 2026, 09:47
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Noul „Omul-Păianjen” a strâns 355 de milioane de dolari în primul weekend în box office-ul nord-american

Noul film despre Omul-Păianjen cu Tom Holland, „Omul-Păianjen: O nouă zi”, a adunat în primul weekend în box office-ul din America de Nord 355 milioane de dolari.

Noul „Omul-Păianjen” a strâns 355 de milioane de dolari în primul weekend în box office-ul nord-american.
Noul „Omul-Păianjen” a strâns 355 de milioane de dolari în primul weekend în box office-ul nord-american.

După cum scrie Bloomberg, este al doilea cel mai de succes debut din istoria Hollywoodului. Locul întâi îi aparține peliculei din 2019 „Răzbunătorii: Finalul”, de care „O nouă zi” a rămas doar cu 2 milioane de dolari.

În străinătate, „Omul-Păianjen: O nouă zi” a mai strâns încă 572 de milioane de dolari.

Sony Pictures a început să lanseze filme despre Omul-Păianjen bazate pe benzile desenate Marvel încă în anii 2000. Actorul britanic Tom Holland a debutat în rolul acestui supererou în 2016, în filmul „Primul Răzbunător: Războiul civil”.

Apoi a jucat în același rol în peliculele „Omul-Păianjen: Revenirea acasă” (2017), „Răzbunătorii: Războiul infinit” (2018), „Răzbunătorii: Finalul” (2019), „Omul-Păianjen: Departe de casă” (2019), „Venom 2” (2021) și „Omul-Păianjen: Niciun drum spre casă” (2021).

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