Noul „Omul-Păianjen” a strâns 355 de milioane de dolari în primul weekend în box office-ul nord-american.

Noul film despre Omul-Păianjen cu Tom Holland, „Omul-Păianjen: O nouă zi”, a adunat în primul weekend în box office-ul din America de Nord 355 milioane de dolari.

După cum scrie Bloomberg, este al doilea cel mai de succes debut din istoria Hollywoodului. Locul întâi îi aparține peliculei din 2019 „Răzbunătorii: Finalul”, de care „O nouă zi” a rămas doar cu 2 milioane de dolari.

În străinătate, „Omul-Păianjen: O nouă zi” a mai strâns încă 572 de milioane de dolari.

Sony Pictures a început să lanseze filme despre Omul-Păianjen bazate pe benzile desenate Marvel încă în anii 2000. Actorul britanic Tom Holland a debutat în rolul acestui supererou în 2016, în filmul „Primul Răzbunător: Războiul civil”.

Apoi a jucat în același rol în peliculele „Omul-Păianjen: Revenirea acasă” (2017), „Răzbunătorii: Războiul infinit” (2018), „Răzbunătorii: Finalul” (2019), „Omul-Păianjen: Departe de casă” (2019), „Venom 2” (2021) și „Omul-Păianjen: Niciun drum spre casă” (2021).