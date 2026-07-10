Nouă țări europene cer UE să reducă controalele EES.

Nouă țări europene au cerut UE să prelungească posibilitatea temporară de suspendare a noilor controale la frontieră prin sistemul EES, avertizând că blocul comunitar nu este încă pregătit pentru aplicarea deplină a măsurilor.

Într-o scrisoare comună, Belgia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Malta, Olanda, Portugalia și Elveția au cerut păstrarea garanțiilor de urgență și după 6 septembrie, transmite euronews.com.

Scrisoarea a apărut pe fondul unor noi apeluri din partea industriei aviatice de a revizui sistemul: șeful companiei care administrează 14 aeroporturi grecești a numit controalele biometrice „neplăcute și periculoase” și a cerut reformarea acestora, iar conducătorul easyJet a caracterizat cozile de la frontieră drept „complet inacceptabile”.

„Motivul unei îngrijorări serioase și pe deplin justificate”

În scrisoarea celor nouă țări europene se afirmă că primele luni de funcționare completă a sistemului EES au scos la iveală „dificultăți semnificative” în operarea sistemului sub presiune, care „nu trebuie subestimate”.

Miniștrii, confirmând sprijinul pentru introducerea controalelor la frontieră, insistă asupra prelungirii flexibilității existente.

„Finalizarea planificată a mecanismului de suspendare parțială la 6 septembrie este motivul unei îngrijorări serioase și pe deplin justificate, împărtășită nu doar de câteva state membre, indiferent de nivelul lor de pregătire, ci și de întregul sector de transport”, scriu autorii scrisorii.

„Considerăm esențial ca și după 6 septembrie statele membre să păstreze această posibilitate.”

Mecanismul permite autorităților de frontieră, în cazuri excepționale, să suspende temporar colectarea datelor biometrice ale călătorilor, amprentele digitale și scanările faciale, pentru a reduce cozile.

Potrivit site-ului Politico, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Markus Lammert, a declarat că „angajamentul clar” al țărilor pentru implementarea completă a sistemului EES a fost primit pozitiv.

El a adăugat că Comisia rămâne în „contact strâns și constructiv” cu „câteva state membre” care întâmpină dificultăți la anumite puncte de frontieră.

„Sistemul trebuie revizuit radical”

Scrisoarea a apărut pe fondul intensificării criticilor din partea aeroporturilor și companiilor aeriene, care avertizează din nou despre disfuncționalitățile cauzate de sistem.

Directorul general al easyJet, Kenton Jarvis, a numit în ultimele săptămâni cozile de la frontieră „complet inacceptabile”.

„Serviciile de frontieră trebuie să utilizeze pe deplin flexibilitatea prevăzută chiar acum, iar dacă acest lucru nu se poate face eficient, sistemul trebuie revizuit și aceste relaxări prelungite dincolo de termenul limită din septembrie, pentru ca clienții noștri să nu continue să se confrunte cu întreruperi”, a adăugat el.

La începutul lunii, aeroporturile europene, companiile aeriene și asociațiile din industrie au trimis Comisiei Europene o scrisoare deschisă, avertizând că întârzierile la frontieră de până la cinci ore perturbă planurile pasagerilor, afectează programul zborurilor și lovesc turismul.

Alexander Zinell, directorul general al companiei Fraport Greece, care administrează 14 aeroporturi în țară, a criticat „deficiențele fundamentale” în funcționarea controlului la frontieră.

Potrivit lui Zinell, aeroporturilor li se cere să instaleze copertine pentru a proteja mulțimile de pasageri din cozi de soare, în timp ce aceștia așteaptă să treacă controlul, iar călătorilor vulnerabili li se oferă acces prioritar prin serviciul de securitate pentru a le asigura protecția.

„Pentru pasageri este foarte neplăcut și chiar periculos”, a declarat el într-un interviu pentru Financial Times.

El a adăugat că mecanismul de suspendare de urgență rămâne singurul lucru care împiedică colapsul sistemului.

„Acestea sunt doar soluții temporare; sistemul are nevoie de o modernizare profundă”, a spus el. „Este nevoie de o versiune nouă, o actualizare și, probabil, o recalibrare care să permită oamenilor să se înregistreze înainte de plecare, înainte de îmbarcare, înainte de sosirea la aeroport”.