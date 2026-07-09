Nouă țări din UE cer Comisiei Europene să suspende aplicarea noilor reguli de intrare.

O coaliție formată din nouă țări ale UE solicită Bruxellesului prelungirea perioadei de aplicare a regimului de flexibilitate de urgență privind sistemul de intrare/ieșire.

Statele susțin că blocul comunitar nu este încă pregătit să renunțe treptat la măsurile de precauție existente.

Despre acest lucru se menționează într-o scrisoare comună a țărilor, consultată de Politico, transmite eurointegration.com.ua.

În scrisoarea din 7 iulie, Belgia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Malta, Țările de Jos, Portugalia și Elveția au informat comisarul pentru Afaceri Interne, Magnus Brunner, că primele luni de funcționare a sistemului de intrare-ieșire (EES) au evidențiat „dificultăți semnificative” care nu pot fi subestimate.

Țările și-au confirmat sprijinul pentru implementarea noului sistem, dar au solicitat Comisiei Europene să permită continuarea utilizării mecanismului de urgență încorporat în sistem după 6 septembrie 2026, când expiră termenul său de valabilitate.

Acest mecanism permite autorităților de frontieră, în cazuri excepționale, să suspende temporar colectarea amprentelor digitale și scanarea feței călătorilor, pentru a reduce aglomerația, continuând în același timp să înregistreze toți cei care intră și ies din zona Schengen.

În scrisoare, miniștrii celor nouă țări solicită, de asemenea, Comisiei să ofere garanții scrise în acest sens înainte de expirarea condițiilor flexibile actuale.

De menționat că executivul UE nu a arătat încă disponibilitatea de a prelungi valabilitatea condițiilor flexibile după 6 septembrie.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Markus Lammert, a declarat că CE salută „angajamentul clar” al țărilor pentru implementarea completă a EES și înregistrarea sistematică a tuturor călătorilor din țările terțe. Potrivit acestuia, legislația conține deja măsuri de flexibilitate, inclusiv posibilitatea suspendării colectării datelor biometrice pe durata verii. Purtătorul de cuvânt a adăugat că Comisia rămâne în „contact strâns și constructiv” cu statele membre care întâmpină dificultăți la anumite puncte de trecere a frontierei.

„Există o dorință comună puternică de a asigura funcționarea sistemului la scară largă”, a subliniat el.