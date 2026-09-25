Noua hartă arată cum petele de petrol sufocă oceanele: Unul dintre focare se află în Europa.

Potrivit unei noi analize satelitare, peliculele de petrol acoperă anual aproximativ 1,58 milioane de kilometri pătrați din Oceanul Planetar, ceea ce ilustrează clar amploarea poluării mărilor.

Aceasta corespunde unei suprafețe de aproximativ trei ori mai mari decât teritoriul Spaniei. Totuși, spre deosebire de accidentele răsunătoare care ajung pe prima pagină, precum catastrofa Deepwater Horizon, o parte semnificativă a poluării se manifestă sub forma unor mici pete de petrol, care aproape că nu atrag atenția publicului, scrie euronews.com.

Potrivit analizei realizate de organizația non-profit din domeniul tehnologiilor de protecție a mediului SkyTruth, circa 81 la sută dintre petele de petrol pentru care a putut fi identificată o sursă probabilă erau asociate cu nave. Cel mai des era vorba despre petroliere și nave de marfă, în timp ce infrastructurii maritime de petrol și gaze îi reveneau alte 18 procente dintre pete.

«Poluarea cu petrol este o problemă globală permanentă, care apare mult mai des decât marile deversări care ajung în știri», spune directorul tehnic al SkyTruth, Karl Vuster.

Unde este poluarea oceanelor cu petrol cea mai gravă?

Analiza, publicată pe 23 septembrie în cadrul Săptămânii Climei de la New York, se bazează pe observații satelitare colectate în perioada 2023-2025 și pe datele sistemului de monitorizare a poluării cu petrol Cerulean al companiei SkyTruth.

Oamenii de știință au folosit aceste observații pentru a modela volumele anuale de poluare provenite de la nave și obiective maritime, ținând cont de diferențele privind acoperirea satelitară și densitatea traficului maritim.

Potrivit estimărilor lor, peste 90 la sută din poluarea înregistrată revine apelor naționale și apare adesea în apropierea coastelor. Cele mai mari concentrații au fost observate în Marea Roșie, Golful Persic, Marea Mediterană și Marea Neagră, precum și în apele din largul coastei Africii de Vest și din jurul Indoneziei.

Analiza SkyTruth a permis, de asemenea, identificarea mai multor poluatori constanți.

Cercetătorii au observat în mod repetat aceleași 16 nave în apropierea petelor de petrol. Trei dintre acestea — o navă de marfă sub pavilionul Palau, un petrolier rusesc și un petrolier indonezian — apăreau lângă pete în mai mult de una din cinci imagini satelitare.

O serie de obiective maritime au fost, de asemenea, asociate în mod repetat cu poluarea.

Petele de petrol erau prezente în aproape 29 la sută dintre imaginile satelitare ale unui obiectiv de lângă coastele Indoneziei și în aproximativ 24 la sută dintre imaginile unui alt obiectiv de pe coasta Nigeriei.

Nici măcar apele protejate nu sunt ferite de poluarea cu petrol. Deși în aproximativ 75 la sută dintre ariile marine protejate concentrația petelor de petrol era mai mică decât în apele din jur, urme de poluare au fost totuși înregistrate în zone deosebit de vulnerabile — inclusiv în zona acvatică a Golfului Mexic, esențială pentru habitatul balenei Rice.

Oamenii de știință avertizează că tabloul real nu este pe deplin clar: deasupra mării deschise, acoperirea satelitară este limitată, iar zone uriașe ale oceanului rămân slab monitorizate.

Războaiele, accidentele și naufragiile amenință, de asemenea, oceanele

Poluarea cu petrol nu provine doar din transportul maritim și extracția offshore.

În august, petrolul de la un petrolier lovit în timpul războiului din Golful Persic a fost adus pe țărmul insulei iraniene Qeshm, unde a ajuns în mangrove protejate. O deversare separată de la un petrolier din «flota fantomă» a Rusiei, în largul coastelor Omanului, s-a extins pe o suprafață de peste 2 000 de kilometri pătrați.

Pe lângă conflictele care se desfășoară pe mare, accidentele reprezintă o amenințare suplimentară.

În 2024, o navă misterioasă, scufundată în largul insulei Tobago, a acoperit plajele cu petrol și a dus la instituirea stării de urgență, iar cu un an înainte un feribot de pasageri, care a eșuat în largul coastelor Suediei, a lăsat în Marea Baltică o pată de combustibil cu o lungime de circa cinci kilometri, care în cele din urmă a ajuns la coastă.

Chiar și navele scufundate cu decenii în urmă continuă să reprezinte o amenințare pentru sănătatea oceanelor.

Potrivit estimărilor, pe fundul oceanului se află circa 8 500 de nave scufundate potențial periculoase, majoritatea datând din perioada celor două războaie mondiale. Unele dintre ele deja pierd petrol pe măsură ce carcasele lor se corodează.