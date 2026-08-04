NIS Serbia vinde „Gazprom România” și o rețea de stații de alimentare cu combustibil

Cea mai mare companie petrolieră din Serbia, Naftna Industrija Srbije (NIS), care este în continuare controlată de companiile „Gazprom” și „Gazprom Neft”, a încheiat un acord privind vânzarea filialei sale românești NIS Petrol.

Compania sârbă, aflată sub sancțiuni ale SUA din cauza controlului rusesc, continuă, de asemenea, procesul de vânzare a afacerii sale în Bulgaria, informează profit.ro.

Încă anul trecut, NIS anunța că ia în calcul posibilitatea de a părăsi piața din România din cauza dificultăților cu care se confruntă activitatea sa. Compania nu excludea o vânzare integrală sau parțială a activelor sale.

Potrivit ultimei notificări a companiei, în al doilea trimestru al anului 2026 a fost semnat un acord privind vânzarea acțiunilor NIS Petrol România. Finalizarea tranzacției, la fel ca și vânzarea diviziei bulgare, depinde de îndeplinirea mai multor condiții, inclusiv obținerea aprobării de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) din SUA. La 30 iunie 2026, nicio tranzacție nu fusese încă finalizată.

NIS Petrol, aflată în procedura unui acord preventiv cu creditorii, extrage petrol din zăcăminte din județul Timiș și este operatorul a patru perimetre petroliere și de gaze în vestul României.

În plus, compania deține o rețea de 19 stații de alimentare cu carburant, care funcționează sub brandul Gazprom, precum și o centrală electrică pe gaz cu o capacitate de 7,5 MW în orașul Jimbolia.

Potrivit datelor Ministerului Finanțelor din România, în 2025 NIS Petrol a înregistrat o pierdere de peste 94 milioane de lei, la o cifră de afaceri de aproximativ 205 milioane de lei. De la intrarea pe piața din România, în 2012, compania a încheiat anual anul cu pierderi, al căror volum total a depășit 600 milioane de lei.

În același timp, grupul petrolier și de gaze maghiar MOL continuă procesul de achiziționare a pachetului majoritar de acțiuni NIS, care în prezent aparține companiilor de stat rusești „Gazprom” și „Gazprom Neft”.