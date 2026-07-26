Nicușor Dan: F-16 a distrus încă o dronă deasupra apelor României.

F-16 a distrus încă o dronă deasupra apelor României. Despre aceasta a anunțat președintele țării, Nicușor Dan, pe Facebook.

Potrivit șefului statului, incidentul a avut loc la ora 10:13 deasupra apelor teritoriale ale României în zona Sulina — Chilia, transmite deschide.md.

„Felicit piloții români și serviciile de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc sarcinile. Prin acțiunile lor, ei contribuie la protejarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor României”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele României a precizat că, potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață aparține tipului „Shahed” și a fost folosită de Rusia pentru atacuri asupra Ucrainei.

În același timp, ancheta privind circumstanțele distrugerii dronelor doborâte ieri și astăzi continuă. Rezultatele acesteia vor sta la baza pașilor diplomați ai Bucureștiului.

„Protestul diplomatic al României adresat Federației Ruse va fi bazat pe rezultatele acestei anchete”, a subliniat Nicușor Dan.

Șeful statului a condamnat încălcările repetate ale spațiului aerian al României și a calificat astfel de acțiuni drept inacceptabile.

„Este inadmisibil și inacceptabil ca Federația Rusă să continue să încalce spațiul aerian al României, care este în același timp spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu toată seriozitatea împreună cu aliații noștri”, a declarat președintele României.