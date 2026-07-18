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18 Iulie 2026, 10:12
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Nicușor Dan: Ar fi mai bine să rămână secret ce ajutor militar a oferit Bucureștiul Kievului

„Ar fi mai bine să rămână secret” ce fel de ajutor militar a acordat Bucureștiul Kievului”, a declarat președintele României, Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Ar fi mai bine să rămână secret ce ajutor militar a oferit Bucureștiul Kievului.
Nicușor Dan: Ar fi mai bine să rămână secret ce ajutor militar a oferit Bucureștiul Kievului.

El a menționat că desecretizarea poate arăta unde, din cauza livrărilor militare pentru Forțele Armate ale Ucrainei, a slăbit capacitatea de apărare a României, transmite logos-pres.md.

Anterior, Comitetul Helsinki din România a câștigat în prima instanță procesul împotriva guvernului român, care a fost obligat să publice date despre ajutorul militar pe care Bucureștiul l-a acordat Kievului.

Premierul României, Ilie Bolojan, acum un an, la o întrebare pe această temă, nu a confirmat, dar nici nu a infirmat informația că este vorba despre 3% din PIB pe care Bucureștiul îl cheltuie pentru sprijinirea Moldovei și Ucrainei.


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