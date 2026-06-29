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29 Iunie 2026, 23:00
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Neymar și Messi au donat sume importante victimelor cutremurului din Venezuela

Faimoșii fotbaliști Neymar și Lionel Messi au făcut donații importante pentru victimele cutremurului devastator din Venezuela.

Neymar și Messi au donat sume importante victimelor cutremurului din Venezuela.
Neymar și Messi au donat sume importante victimelor cutremurului din Venezuela.

Brazilianul Neymar a donat 250.000 de dolari pentru susținerea operațiunilor de salvare și umanitare. Fondurile vor fi folosite pentru alimente, apă, medicamente și adăpost temporar pentru cei afectați, transmite media.az.

Familia lui Messi s-a alăturat, de asemenea: pe lângă donațiile personale, soția argentinianului, Antonella Roccuzzo, a organizat o colectare publică de fonduri.

În cadrul campaniei au fost strânși deja aproximativ 5,4 milioane de dolari.

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media
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