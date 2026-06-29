Neymar și Messi au donat sume importante victimelor cutremurului din Venezuela.

Faimoșii fotbaliști Neymar și Lionel Messi au făcut donații importante pentru victimele cutremurului devastator din Venezuela.

Brazilianul Neymar a donat 250.000 de dolari pentru susținerea operațiunilor de salvare și umanitare. Fondurile vor fi folosite pentru alimente, apă, medicamente și adăpost temporar pentru cei afectați, transmite media.az.

Familia lui Messi s-a alăturat, de asemenea: pe lângă donațiile personale, soția argentinianului, Antonella Roccuzzo, a organizat o colectare publică de fonduri.

În cadrul campaniei au fost strânși deja aproximativ 5,4 milioane de dolari.