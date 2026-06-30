Nestlé va renunța la coloranții artificiali până la sfârșitul anului 2026

Nestle plănuiește să renunțe complet la coloranții alimentari artificiali din produsele sale la nivel mondial până la sfârșitul anului 2026.

Până în prezent, producătorul a eliminat deja aditivii sintetici din produsele comercializate pe piața americană. Acum, compania intenționează să extindă această practică și în celelalte țări, transmite reuters.com.

„Până la sfârșitul anului, întreaga gamă globală de produse Nestle va fi fără coloranți artificiali”, a declarat șeful departamentului tehnologic al Nestle, Stefan Paltzer.

Potrivit acestuia, planurile de tranziție către ingrediente naturale au durat câțiva ani și au necesitat investiții semnificative în cercetare și dezvoltare. Fiecare analog natural al colorantului a fost supus unei verificări riguroase privind stabilitatea, compatibilitatea tehnologică și păstrarea proprietăților pe întreaga durată de valabilitate.

Conform Reuters, producătorii de alimente apelează tot mai des la ingrediente naturale, ca răspuns la cererea crescândă a consumatorilor pentru o alimentație mai sănătoasă.