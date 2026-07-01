NATO va investi 27 de miliarde în extinderea rețelei de conducte.

Secretarul general al NATO a anunțat un proiect de miliarde pentru aprovizionarea cu combustibil a țărilor din Europa de Est membre ale Alianței și a Turciei.

Potrivit lui Mark Rutte, în extinderea rețelei de conducte vor fi investite 27 de miliarde de euro.

NATO va investi zeci de miliarde de euro în extinderea infrastructurii pentru aprovizionarea cu combustibil. Despre aceasta a declarat miercuri, 8 iulie, secretarul general al Alianței, Mark Rutte, la finalul summitului NATO de la Ankara, scrie dw.com.

El a numit această decizie un pas istoric pentru consolidarea lanțului de aprovizionare, menit să asigure forțele armate ale Alianței cu rezervele de resurse energetice necesare pentru menținerea pregătirii de luptă.

Investițiile vor ajunge la 27 de miliarde de euro

„Partenerii din Alianță încă lucrează la ultimele detalii, dar știm deja că aceste investiții în valoare de 27 de miliarde de euro vor permite modernizarea infrastructurii noastre existente pentru depozitarea și distribuția combustibilului, precum și susținerea construirii de noi obiective, inclusiv conducte în direcția părții estice a Alianței", a declarat Rutte.

Potrivit agenției dpa, din cauza dificultăților în finanțarea acestui proiect, în unele țări implementarea sa ulterioară a fost recent amânată.

Cu o zi înainte, pe 7 iulie, agenția Bloomberg a raportat că țările NATO sunt aproape de încheierea unui acord privind extinderea către Turcia și țările est-europene ale Alianței (Polonia, țările baltice, România și Bulgaria) a rețelei de conducte de combustibil din perioada Războiului Rece, care leagă bazele militare din Europa de Vest.

Potrivit Bloomberg, necesitatea extinderii este legată de temerile că conductele concentrate în Europa de Vest nu vor fi suficiente pentru a asigura eventuale operațiuni militare de amploare în apropierea granițelor Rusiei. În prezent, multe țări de pe flancul estic al Alianței depind de transportul rutier și feroviar al combustibilului – metode mai vulnerabile la supraîncărcări și atacuri.