NATO lansează o inițiativă de combatere a dronelor în valoare de 40 de miliarde de dolari.

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a anunțat lansarea inițiativei Drone Edge, în valoare de 40 de miliarde de dolari.

Scopul inițiativei este dezvoltarea mijloacelor de contracarare a dronelor. Despre aceasta a declarat, în timpul discursului său la Forumul industriei de apărare de la Ankara, scrie unian.net.

După cum a subliniat secretarul general al Alianței, dronele au schimbat fundamental caracterul războiului modern și au devenit un factor decisiv pe câmpul de luptă.

„Acest lucru este evident din ceea ce observăm în Ucraina, în Orientul Mijlociu și în întreaga Alianță. Aliații înșiși au fost de mai multe ori martorii invaziilor dronelor. Ca răspuns, NATO își extinde rapid capacitățile de desfășurare și gestionare a dronelor la scară largă. În același timp, dezvoltăm mijloace fiabile de protecție împotriva dronelor, pentru a detecta, identifica și neutraliza dronele”, a declarat Rutte.

El a adăugat că astfel Alianța „protejează un miliard de oameni de întreaga gamă de amenințări provenite de la drone”. Prin urmare, după cum a anunțat Rutte, astăzi NATO lansează inițiativa Drone Edge.

„Datorită acestei inițiative, aliații vor investi peste 40 de miliarde de dolari în potențialul de combatere a dronelor în următorii cinci ani”, a subliniat Rutte.

Totodată, aliații se angajează să pregătească de cinci ori mai mulți operatori de drone în forțele lor armate până la sfârșitul anului 2027.

După cum a adăugat secretarul general al Alianței, NATO va oferi aliaților un sprijin cuprinzător în îndeplinirea acestor angajamente. În special, acest lucru va începe cu crearea unei „piețe a mijloacelor de contracarare a dronelor”.

„Scopul va fi să ajutăm la achiziționarea mijloacelor de contracarare a dronelor la scară largă și rapid”, a declarat Rutte.